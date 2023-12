Sassari, la mostra per l’acquisto di un’ambulanza per l’AiCS

Le opere di Sisinnio Usai, Ottavio Carboni e Antonio Ballero in mostra per l’acquisto di un’ambulanza al servizio dell’associazione “Life AiCS”

Una mostra collettiva di pittura con le opere di alcuni artisti che hanno segnato la storiadell’arte sarda. Il comitato provinciale di Sassari dell’AiCS lancia una campagna donazioni einvita tutti a partecipare venerdì 8 dicembre alle 17 nei locali della sede di viaCedrino 3, all’esposizione temporanea dei quadri, tutti in vendita, dei ventisette artisti sardiselezionati dal pittore sassarese Piermario Laddomata

Riconosciuto nell’ambiente

artistico isolano per aver sviluppato un linguaggio pittorico ed estetico di raffinata potenza,

Laddomata, artista figurativo e storico compagno di viaggio dell’associazione, ha deciso di

sostenere la campagna dell’AiCS per raccogliere fondi utili all’acquisto di un’ambulanza per

servizi di assistenza sociale nei quartieri di Santa Maria di Pisa e Latte Dolce. La recente

costituzione dell’organizzazione di volontariato “LIFE AiCS” in seno al comitato provinciale,

consentirà, una volta acquistata l’ambulanza, di attivare una serie di servizi di trasporto

sociosanitario.

Nell’openspace dell’associazione verranno messe in vendita anche alcune delle opere che

fanno parte, da oltre vent’anni, della collezione dell’AiCS che negli anni Ottanta, tra le tante

attività portate avanti, si occupò anche di organizzare estemporanee e concorsi di pittura:

artisti quotati del calibro di Giovanni Piu, Sisinnio Usai, Ottavio Carboni e anche una grafica

originale di Antonio Ballero, datata 1924.

In vendita anche opere di Antonio Corriga, Salvatore Pirisi, Manlio Masu e di diversi pittori

contemporanei come Max Mazzoli, Enzo Tanda, Aline Spada e G.B. Carta.

La mostra rimarrà aperta al pubblico anche sabato 9 dicembre, la mattina dalle 11 alle 13 e

il pomeriggio dalle 17 alle 20 e domenica 10 dicembre, il pomeriggio dalle 17 alle 20.

