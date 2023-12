Sardegna al Centro 20 Venti sempre più protagonista della vita politica di Porto Torres

Partecipata riunione sabato mattina organizzata dal coordinamento cittadino turritano.

“Sardegna al Centro 20 Venti è una realtà consolidata del panorama politico di Porto Torres. Lavoriamo per la nostra comunità collaborando con le associazioni di categoria e di volontariato, siamo dentro il Consiglio Comunale con un nostro rappresentante eletto alle ultime elezioni e lavoriamo con l’unico obiettivo di metterci a disposizione e al servizio della nostra comunità.” Così Anita Giaconi, coordinatrice locale di Sardegna al Centro 20 Venti, ha introdotto sabato mattina al Museo del Porto la partecipata riunione del movimento politico che a Porto Torres ha raggiunto uno dei suoi risultati elettorali più significativi.

“Alle elezioni comunali la nostra lista, partita da zero, ha ottenuto il 10% dei consensi ma siamo convinti che ora quel dato sia aumentato ulteriormente perché in questi ultimi due anni abbiamo fatto un grande lavoro di radicamento nel territorio, conquistando la fiducia di tantissimi cittadini.”

All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti di tutte le categorie produttive e della vita economica e sociale turritana. Presente anche Antonello Peru, coordinatore regionale, e fondatore insieme a Stefano Tunis, di Sardegna al Centro 20 Venti.

“Quello che stiamo portando avanti in tutta la Sardegna è una vera e propria rivoluzione nel modo di fare politica nella nostra isola – ha detto Peru.

“Stiamo incontrando ogni giorno una comunità diversa, stanno nascendo coordinamenti locali e provinciali in ogni angolo della Regione. Sardegna al Centro 20 Venti è una forza politica inclusiva per natura, che nasce dall’ascolto dei cittadini e dalla voglia di rendere protagonisti i singoli territori. Porto Torres è un esempio virtuoso e la grandissima partecipazione di oggi lo conferma, ma sono sempre di più i Comuni della Sardegna nei quali la nostra presenza sta diventando centrale.

In regione abbiamo riunito le forze centriste in un unico gruppo consiliare denominato il Grande Centro e con la forza di una confederazione coesa abbiamo inciso in maniera importante nell’ultima variazione di bilancio, presentando e facendo approvare emendamenti sui grandi temi: dall’energia, alla dispersione scolastica, dal sostegno al nostro comparto agricolo a quello agroalimentare e al turismo, passando per la valorizzazione delle zone interne.” E anche a Porto Torres si stanno creando le condizioni per una confederazione centrista. All’incontro di sabato ha infatti partecipato Carlo Cossu, coordinatore cittadino di Sardegna Vera, sodalizio politico turritano che ha un rappresentante in consiglio comunale.

“Stiamo crescendo ogni giorno di più – ha detto infine Antonello Peru – il nostro obiettivo in Sardegna è raggiungere i 10 mila iscritti entro la fine dell’anno e sono convinto che riusciremo a raggiungerlo.”