Saboris Antigus – Strepitosa Mandas 16 e 17 dicembre 2023

Saboris Antigus – Strepitosa Mandas 16 e 17 dicembre 2023 – L’universo degli antichi sapori riproposti dai mandaresi, tra le corti e le suggestive vie del borgo in pietra, centro del Ducato di Mandas.

“Sa dia de is saboris antigus in is bias de su trigu”, qui trova ospiti ed argomenti d’eccezione.

Sabato 16 dicembre si ricorda il Duca di Mandas don Baltasar de Zuniga, fondatore della città di San Antonio (Texas), viceré prima in Sardegna e poi in “Nuova Espana”.

La madrina della giornata sarà la cantautrice, conduttrice, speaker radiofonica ed attrice Pamela D’Amico, che giunge a Mandas direttamente da Isoradio Rai con il suo “Pamela viaggia in latin”.

I tre Musei con le visite guidate (cumulativo ridotto a 5,00€), la chiesa di Sant’Antonio Abate, l’area Conventuale di S. Francesco e la Basilica di S. Giacomo Maggiore, saranno fruibili tutto il giorno, sino a sera, quando sarà iniziato l’evento musicale sardo-messicano e la cena, ad opera dei musicisti “Mariachi” e degli Chef che compongono la folta delegazione d’oltre oceano, alla presenza dell’Ambasciatore del Messico in Italia.

Alcune vie del caratteristico centro storico ci regaleranno le suggestioni della spettacolare installazione di arte urbana “Centrini Sospesi”, con queste pazienti e spettacolari opere tessili, esposte in sospensione tra noi ed il cielo, come una policroma ragnatela.

Dalle 19:00 ci saranno anche i caratteristici “Talleris in prazzita”, con di salumi, formaggi e “binu nieddu”, mentre ristoranti ed agriturismi saranno aperti con menù speciali per l’intera giornata.

Profumi di muschio, terra e caminetti accesi, addobbi e luci presenti ovunque, la Casa di Babbo Natale, con le caratteristiche bancarelle lungo le serrate viuzze in pietra, regaleranno un’atmosfera unica.

Sabato, con partenza alle 09:29 da Monserrato (Stazione S. Gottardo) sarà possibile raggiungere Mandas con i nuovissimi treni Stadler di trasporto pubblico locale (si arriva alle 11:14, in 1h45′, ad un costo A/R di 9,80€).

I possibili orari di ripartenza dalla Sagra sono: 16:09, 17:27, 18:49, 20:09, con l’ultima partenza che permette di assistere anche alla serata messicana.

Domenica 17 dicembre la madrina d’eccezione per Saboris Antigus sarà la show girl Valeria Marini, con varie partecipazioni (tra cui l’illusionista Giucas Casella) e le dirette televisive (Gianluca Medas con “Filindeu” e Giuliano Marongiu con “Sardegna in Festa” saranno su Videolina, Roberto Tangianu su Sardegna Live).

Le rievocazioni storiche in costume ci saranno in vari momenti e regaleranno le sparatorie degli “archibugieri ducali”, il “corteo ducale” che giungerà alla piazza con tanto di cippo e gabbia del condannato per la fustigazione, proprio secondo il tipico “Ancu ti currat sa giustizia”, ed altre.

Sarano tantissime poi le attività, con “Talleris in prazzita” (sartizzu, casu e binu a rasu) e laboratori di pasta fresca (cruxonis, simbua fritta, pani indorau, pirichittus), il “Trucca Bimbi” e la “Casa di Babbo Natale”, disponibili tutto il giorno. Vari gli eventi nell’Evento.

Ad esempio le divertenti gag del “Sindaco di Scraffingiu” (Alessandro Pili), i momenti musicali itineranti “Sonus Antigus” (10.00-13.00 e 15.30-18.00) e l’omaggio a Maria Carta “Sardegna in Festa” (16:30), le degustazioni offerte “Pippius e saboris antigus” (11:00), ma anche i laboratori “Su casu a s’antiga” (10.15 e 16.45) e “Sa Murra de is Antigus” (17:00).

La Mostra “Militaria” sarà costantemente visitabile (ingresso a offerta). Il Museo Archeologico “MaHMu” (dalla protostoria al tardo antico, le origini nell’area archeologica di Su Angiu), quello di Arte Sacra “Peregrinatio Fidei” (l’epoca moderna, nell’iconografia tra mistico e profano) e l’Etnografico “Is Lollas de is Aiaius” (l’epoca contemporanea, in una ricucitura generazionale) saranno visitabili con biglietto cumulativo ridotto a 5,00€ ed aperto a tutta la giornata.

Ristoranti, Agriturismi e tante, tantissime proposte gastronomiche saranno presenti lungo il cammino, per assaporare “Saboris Antigus” unici ed oramai sempre più introvabili.

Anche domenica, con partenza alle 09:00 da Monserrato (Stazione S. Gottardo) sarà possibile raggiungere Mandas con i nuovissimi treni Stadler di trasporto pubblico locale (si arriva alle 10:40, in 1h40′, ad un costo A/R di 15,00€). Unico l’orario di rientro. Alle 18:00 si partirà da Mandas per essere a Monserrato alle 19:40.

Al vostro arrivo potrete trovare la mappa ufficiale dell’Evento (con la posizione di tutti gli espositori di artigianato ed enogastronomia) e quella del centro storico (con percorsi turistici e luoghi di interesse).

Tante informazioni sono disponibili on line sulla pagina facebook ufficiale saborisantigus o su www.museimandas.com . Puoi anche scrivere su [email protected] o contattare il 3384592082 (12:00-14:00 e 18:00-20:00) anche via WhatsApp e Telegram.