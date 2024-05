Teatro Verdi gremito per il gran finale di Jazz Op. Uno strepitoso Fabrizio Bosso e un OJS in splendida forma incantano il pubblico. Appuntamento a settembre con la 18esima edizione di scrivere in jazz

Teatro Verdi gremito per il gran finale della rassegna “Jazz op” che dopo il successo dei primi due appuntamenti ha proposto un attesissimo concerto che ha avuto come protagonista il grande solista, Fabrizio Bosso.

Sul palco per il concerto conclusivo anche un OJS in splendida forma protagonista della suite “La Grande Bellezza” che il compositore e arrangiatore Paolo Silvestri ha scritto per l’organico della big band sarda. Silvestri, che in questa occasione ha anche diretto l’OJS, ha tratto ispirazione per questa nuova produzione dal mondo delle immagini e dalle storie dei brani utilizzati da Paolo Sorrentino per la colonna sonora del suo film omonimo, scritti da compositori contemporanei come John Tavener e Henryk Górecki, o del passato come Georges Bizet.

Tra i più stimati musicisti italiani nel mondo, Bosso con la sua straordinaria tromba ha regalato ulteriore pregio al progetto trovando il giusto carattere per ogni diversa parte della suite. Gli applausi scroscianti del pubblico hanno accompagnato l’esibizione che si è conclusa con tre acclamati bis.

La rassegna di produzioni originali, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica e con il contributo di Regione Sardegna, MIC e Fondazione di Sardegna ha visto in questa edizione una crescita nel numero di spettatori. L’ultimo concerto di “Jazz op” è stato inoltre aperto con grande successo al pubblico delle scuole.

“Da sempre l’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna – dice il presidente Gavino Mele – ha un rapporto solido con le scuole del territorio. Solitamente siamo noi a spostarci portando nelle scuole medie e superiori i nostri progetti artistici e didattici. Questa però è la prima volta che “JazzOp” invita gli studenti a teatro; un’operazione che di certo ripeteremo considerato il grande calore con cui è stata accolta.”

L’appuntamento con l’ABNO/OJS è per il prossimo 12 e 13 settembre al teatro Verdi dove si svolgeranno le serate conclusive della diciottesima edizione di Scrivere in Jazz, il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz .

