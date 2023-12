Saboris Antigus 2023, ottavo appuntamento a Mandas

Domenica 17 dicembre un’immersione nelle suggestioni medievali e nelle tradizioni culinarie

Madrina dell’evento di Mandas è Valeria Marini, attesi ospiti e artisti di fama regionale e nazionale

QUI il programma completo

Ottavo appuntamento a Mandas con Saboris Antigus 2023

Mandas, 12 dicembre 2023 – L’ottavo e penultimo appuntamento di Saboris Antigus 2023 fa tappa a Mandas, dove il visitatore è atteso per un’immersione nella storia, nelle suggestioni medievali, nelle tradizioni culinarie. Un fitto programma con appuntamenti dalla mattina al tardo pomeriggio, guidati e accompagnati da ospiti d’eccezione – Valeria Marini, Giucas Casella e altri artisti locali – chiamati ad animare la giornata di Saboris Antigus, sul palco e tra le vie del paese.

La manifestazione vuole dare vita ai racconti della cultura contadina e far assaporare tutti i gusti e i profumi della tradizione culinaria, facendo immergere il visitatore nelle atmosfere contadine e svelando i segreti di come si viveva e come si lavorava all’interno delle case della Trexenta.

“Su trenu de is Saboris Antigus”

Alle ore 9 partirà dalla stazione di Monserrato in direzione Mandas, “Su trenu de is Saboris Antigus”. Si potrà così viaggiare a bordo dei moderni treni Stadler fino al paese e, all’accoglienza alla Stazione Ferroviaria, si potrà fare visita alla Locomotiva Breda, al busto di D.H. Lawrence e alla pianta monumentale nel vicino boschetto. Una volta arrivati in paese si potranno visitare le bancarelle in centro storico e partecipare ai vari laboratori, come quello di pasta fresca e del formaggio, fare le degustazioni dei salumi e visitare i monumenti aperti.

Mostra “Militaria” e spettacoli

Ma non solo, ci saranno anche le rievocazioni storiche, con l’apertura della mostra “Militaria“, il saluto degli archibugieri ducali (Palazzo Crabu sulla via Cagliari). A seguire è previsto il corteo della Corte ducale e arrivo nella sede della Curia. Sistemazione del cippo, gabbia del condannato e delle insegne della giustizia ducale (“Ancu ti currat sa giustizia”). Il Duca darà il via alla ricostruzione dell‘antica fustigazione in piazza, del corteo del condannato e altri eventi della storia del paese, tutto a cura dell’Associazione “Cavalieri dell’antica locanda” di Gianni Cannas.

Tra le rievocazioni del passato ducale e le antiche ricette della tradizione, c’è spazio anche per i giochi adatti ad adulti e bambini. Tra i tanti, sa murra antiga avrà uno spazio speciale nel programma della giornata.

Alle ore 16.30 è previsto lo spettacolo di Giuliano Marongiu “Sardegna in Festa”. Omaggio a Maria Carta. Evento di musica, tradizioni e spettacolo con la partecipazione di Alessandro Pili, Incantos, Peppino Bande & Roberto Tangianu, Laura Spano e numerosi interventi a sorpresa. Ospiti d’onore: I ragazzi della 3^ A e B dell’Istituto Maria Carta di Mandas, Valeria Marini e Giucas Casella.

QUI il programma completo