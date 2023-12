Grande attesa per lo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo

Entra nel vivo il Natale a Golfo Aranci. Un calendario natalizio, organizzato e interamente finanziato dal Comune con la collaborazione della Mota di Andrea Pica, che punta su musica, sport e divertimento con una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli.

Risate, sport e musica per il Natale di Golfo Aranci

Domenica 17 dicembre

Tre gli appuntamenti in programma domenica 17 dicembre. Si parte al mattino, ore 10:00, con il torneo di calcio giovanile “Figari Christmas”. Organizzato dalla Asd Golfo Aranci Calcio al campo sportivo Varchetta, parteciperanno pulcini misti e primi calci.

Alle 16:00 spazio alle carte. Nella palestra comunale si terrà il torneo di burraco. La serata, realizzata in collaborazione con il Circolo Burraco Nord Gallura di Olbia, si chiuderà con le premiazioni e il brindisi dei partecipanti. Per iscriversi è possibile contattare il numero telefonico +39 348 241 8553 (Pasquale).

Le grandi voci del concerto “Cantos de Nadale” porteranno l’atmosfera natalizia all’interno chiesa parrocchiale di San Giuseppe con brani in lingua sarda a partire dalle 18:00. Ci saranno i cori: Sos Astores di Golfo Aranci, Amici del canto sardo di Sassari, Coro di Florinas, Cunsonu Santu Juanne di Thiesi e il coro polifonico Su Siniscolesu.

Martedì 19 dicembre

I musicisti di Golfo Aranci si esibiranno in un concerto martedì 19 dicembre alle 17:30. La terza edizione di “Artisti del Golfo” vedrà la partecipazione di gruppi e solisti: Everyage Band; Albino, Marcello e Franco; Massimiliano Manzoni; Paolo Varchetta; Pasquale Raibaldi; coro Sos Astores; Giuseppe Serra; Silvio Di Chello; Luigi Sias e Carla Masala. La serata sarà presentata da Ilaria Del Giudice e Giovanna Sirigu.

Mercoledì 20 dicembre

Il clou del calendario di eventi è per mercoledì 20 dicembre con lo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo alle 18:00. Siciliano doc, diventato famoso grazie al debutto al Maurizio Costanzo Show e alla sua partecipazione ai programmi Mai dire lunedì, Zelig, Colorado Café, Made in Sud fino al grande schermo con Aldo Giovanni e Giacomo, proporrà al pubblico di piazza Cossiga i monologhi della sua carriera trentennale di comico, cabarettista e attore.

Cacioppo porterà in scena uno spettacolo incentrato su usi e costumi della nostra epoca, il rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, arricchito da esilaranti aneddoti raccontati dagli amici al bar. Il bar che per Cacioppo rappresenta il centro del mondo, luogo di aggregazione e di ritrovo per gli smarriti, palcoscenico per chi vuole mettersi in mostra.

Mercoledì 27 dicembre

Gli eventi natalizi di Golfo Aranci si chiuderanno mercoledì 27 dicembre con il “Christmas Liscio Party”. La serata, accompagnata dalla musica di Mirko Putzu e riservata agli amanti del genere di ballo da sala nato in Romagna tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX, si svolgerà al palazzetto dello sport dalle 21:00.

“Neppure il tempo di disfare le valigie dopo l’indimenticabile fine settimana trascorso a Gardaland, che a Golfo Aranci partono alla grande i festeggiamenti del nostro periodo natalizio – dichiara il sindaco Mario Mulas -, dedicato ancora una volta al benessere e al divertimento dei nostri bambini per i quali abbiamo pensato un cartellone di eventi di assoluto rilievo. Siamo felici, inoltre, di poter sostenere con queste iniziative, che richiamano moltissime persone in paese, le attività commerciali aperte”.

Maggiori dettagli: www.golfoarancimonamour.it/