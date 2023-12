Dal 18 al 20 dicembre si svolgeranno tre laboratori con Vivere a lungo, vivere bene, nelle sedi di Cagliari, Maracalagonis e Decimo. Attività gratuite e riservate ai soci Acli, iscrizione necessaria.

Stimolare la creatività, rafforzare i legami sociali e celebrare la gioia del Natale attraverso l’arte e l’artigianato. Si terranno a Cagliari, Decimo e Sinnai i laboratori natalizi del progetto “Vivere a lungo, vivere bene: percorsi di salute e benessere per over 60“, promosso dalla FAP (Federazione Anziani e Pensionati) delle Acli di Cagliari. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari, ASD Blue Sardinia, Fondazione Polisolidale (per i territori di Sinnai e Maracalagonis) e finanziata dalla Fondazione di Sardegna, attraverso il bando “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2023“.

Il primo appuntamento è per il 18 dicembre nella sede Acli di viale Marconi 4 a Cagliari, il secondo il 19 dicembre in via Aldo Moro 1 a Decimomannu, infine il 20 dicembre l’attività si sposta in via IV novembre 1 a Maracalagonis. I partecipanti avranno l’opportunità di realizzare manufatti natalizi e decorazioni che potranno diventare parte del loro abbellimento festivo, o dei regali significativi per i loro cari.

Il progetto

Gli eventi si inseriscono nel quadro delle numerose iniziative del progetto “Vivere a lungo, vivere bene”, volto a promuovere la salute, il benessere e l’attivazione sociale degli anziani, con un occhio di riguardo verso la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Il progetto prevede una serie di azioni dedicate agli over60, dai laboratori gastronomici, creativi, alle attività a contatto con la natura, pensate per promuovere il mantenersi in forma e stimolare lo scambio tra generazioni diverse. Le attività sono realizzate da un team di esperti, tra cui psicologi specializzati nell’invecchiamento attivo, operatori del terzo settore e volontari del Servizio Civile Nazionale.