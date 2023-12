Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458

Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 19.

Inaugurata con successo la mostra dell’artista ucraina Taya Vysochanska. Splendide performance di Ilaria Punzo e Alessia Lo Cicero con danza e musica dal vivo!

Rosalinda Perna – Asessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Somma parte del Percorso dei Santuari. Non distante dal Castello del 1458, c’è il Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie. Fino al 13 Gennaio sarà possibile visitare la mostra dedicata alla DONNA. Un intero piano del Castello di Lucrezia D’Alagno, da ieri sera, ospita le opere dell’artista ucraina Taya Vysochanska. Da Marzo avremo l’arte cubana”.

Protagonista della mostra, visitabile tutti i giorni, è la DONNA!

Taya Vysochanska – artista ucraina di Sumy ai confini con la Russia : “Io racconto la donna con il suo corpo magro, snello, ma con tanto fuoco di emozioni dentro”.

In contemporanea alla mostra, anche ViViamo Somma, l’evento organizzato da AICAST in partenariato con il Comune. Un evento che ha voluto valorizzare esclusivamente la produzione locale e le menti sommesi. I prodotti erano del territorio e del territorio anche commercianti e artisti.

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana : “Gli eventi di ieri rappresentano solo una fase sperimentale perchè andremo oltre. Continueremo su questa strada, una risposta c’è stata”.

E questa sera musica dj in Piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 20 con Danilo De Falco.

“E’ la terza mostra che allestiamo al Castello di Lucrezia D’Alagno nell’ambito di un discorso unitario di arte, cultura, tradizione. Somma Vesuviana è parte, con questo evento, del Percorso dei Santuari, finanziato dalla Regione Campania e abbiamo scelto l’arte con l’allestimento di ben due mostre. Fino al 13 Gennaio sarà possibile visitare la mostra dedicata alla DONNA. Un intero piano del Castello di Lucrezia D’Alagno, del 1458, ospita le opere dell’artista ucraina Taya Vysochanska. Donna perchè Somma Vesuviana è devota alla Madonna del Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie a Castello. A Marzo avremo l’arte cubana. Invitiamo tutti ad essere a Somma Vesuviana, soprattutto in questo periodo di Natale che prevede molti spettacoli al Teatro Summarte ma anche in Piazza dove si terranno concerti anche con musica per adolescenti, per ragazzi”. Lo ha affernmato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ieri sera l’inaugurazione di DONNA, la personale di Taya Vysochanska, artista emergente. Tutti potranno ammirare le sue opere fino al 13 Gennaio. Non solo sarà possibile vedere la mostra, ma anche visitare le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno e i torrioni di grande bellezza.

La storia di Taya è davvero intensa. L’artista ucraina oramai è stata adottata dalla comunità di Somma Vesuviana, dove oggi vive anche la famiglia di Taya scappata dalla guerra. Tutti loro vivevano a Sumy, città ai confini con la Russia, occupata all’inizio della guerra dall’esercito russo.

“Il mio soggetto preferito è il corpo femminile – ha dichiarato Taya Vysochanska – magro, snello, ma con un fuoco dentro che esce fuori. Ecco io racconto il corpo ma soprattutto la forza della donna”.

Il Castello di Lucrezia D’Alagno sarà aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19 e 30, inclusi il Sabato e la Domenica. Inoltre ogni fine settimana sarà aperto anche il Christmas Village.

“Diamo spazio alla cultura con grande pittura di qualità. Siamo dinanzi solo alla fase iniziale. A breve in questo Castello di Lucrezia D’Alagno – ha dichiarato lo scrittore Salvatore Esposito, curatore della mostra – avremo l’arte cubana ma anche un altro, grande evento. Uno dei più importanti e noti collezionisti al Mondo, porterà in esposizione, al Castello di Lucrezia D’Alagno, ben 400 grandi opere in esposizione. Con DONNA di Taya Vysochanska, è l’inizio di un grande percorso”.

Ben 6 aree food con lo street – food locale, ma anche opere pittoriche, quadri di artisti sommesi, il gioco della Tombola con la Tombola Scostumata, tanta musica dj dal vivo e persino la tradizionale posteggia musicale, itinerante, con zampogna, chitarra, fisarmonica, hanno animato le strade di Somma Vesuviana. Dalla pizza al forno, per strada, alle note caldarroste, dalla rosticceria locale alle polpette napoletane al sugo ed ancora i prodotti caseari locali, ma con ViViamo Somma, tutti coloro i quali hanno acquistato nei negozi del paese hanno potuto avere in omaggio cartelle per la tombolata svoltasi in serata. Assegnati premi in bonus sconto da consumare negli esercizi commerciali del paese.

E ieri sera, grazie all’evento ViViamo Somma, organizzato dall’Associazione AICAST in partenariato con il Comune, le strade centrali del paese sono state animate da molteplici attività .

“Abbiamo dimostrato che è possibile restare a Somma Vesuviana e fare iniziative con i commercianti a Somma Vesuviana – ha affermato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e gli eventi di ieri rappresentano solo una fase sperimentale perchè andremo oltre. Continueremo su questa strada, una risposta c’è stata”.