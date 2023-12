Presentato il Sardinia MICE Experience 2023, Convegno dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Sardinia Mice Experience 2023, Convegno dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna, in programma dal 6 all’8 dicembre, organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Turismo e dal Centro Servizi Sportivi (CSS), presieduto da Gianni Sau, con il patrocinio del Comune di Cagliari.

Nel suggestivo scenario del Lazzaretto di Cagliari nel quartiere Sant’Elia, sono intervenuti: Gianni Sau Presidente CSS, Martino Di Martino, Destination Manager ed esperto di marketing territoriale e Giampiero Solinas Presidente del Comitato Provinciale Cagliari Sud Sardegna ASC, in dialogo con la giornalista Sara Vigorita che modererà gli incontri del 6 e 7 dicembre.

“Il turismo e lo sport sono due settori che servono alla Regione Sardegna come elemento trainante per l’economia, oltre al settore sociale. Come ben sappiamo lo sport è inclusione e insieme al turismo fanno un po’ da scuola, attraverso il Mice, agli operatori sportivi e turistici.

Anche quest’anno abbiamo coinvolto quattro scuole, esponenti nazionali ed esperti del turismo e del settore sportivo per sensibilizzare oltre al turismo sostenibile, la cultura e l’ambiente, anche sui valori dell’inclusione”, ha dichiarato il presidente Gianni Sau, che ha ricevuto i ringraziamenti da Giampiero Solinas “per l’ottima collaborazione con il Css che accompagna e supporta le associazioni sportive nelle parti burocratiche alla luce della riforma dello Sport”.

Martino Di Martino invece, ha sottolineato l’importanza del turismo sportivo come opportunità di sviluppo territoriale e le sue ricadute economiche. “Solo il cicloturismo – ha esemplificato Di Martino – ha generato un indotto di 44 miliardi di euro in Europa”.

Infine, Sau ha ribadito il ruolo prezioso giocato dal Terzo Settore che non può però prescindere dalla coprogettazione con le istituzioni locali”.

Il sipario al “Villaggio diffuso”, luogo di accoglienza per tutti i visitatori che affluiranno alla manifestazione, si alzerà domani, mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 10. Dopo i saluti delle autorità presenti, il Convegno plenario dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna entrerà nel vivo con gli interventi di Lino Cianciotto: Atleta e Guida Ambientale, fotografo consulente nell’ambito dello sviluppo locale integrato e del turismo eco-sostenibile; Stefano Landi: Docente del Master Economia e Marketing del Turismo e Comunicazione del Territorio all’Università Luiss Guido Carli di Roma; Michela Valentini: Amministratore Delegato di SL&A Turismo e Territorio; Paolo Giuntarelli: Membro della World Commission on Protected Areas, Docente di Sociologia dello Sviluppo Locale all’Università Roma Tor Vergata e infine Antonio Cinotti: Web e Social media manager, Amministratore Around Siena srl, Collaboratore di Francigena Ultra Marathon e Chianti Ultra Trail.