I migliori film e le migliori serie tv in streaming di questa settimana.

La top 10 di JustWatch per la settimana

Tra i migliori film della settimana troviamo “Assassinio a Venezia” in cima alla classifica, seguito da “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Al terzo posto nella classifica settimanale troviamo invece “Hunger Games“.

‘Hunger Games‘ è al terzo posto in classifica questa settimana. Qui puoi trovare la lista completa dei film della saga e tutte le informazioni su dove guardarli: https://www.justwatch.com/it/guida/tutti-i-film-di-hunger-games.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, invece, scala la classifica e si stanzia al secondo posto in classifica questa settimana. I fan del più famoso lanciatore di ragnatele possono consultare qui la guida a tutti i film di Spider-Man:

https://www.justwatch.com/it/guida/film-spiderman-in-ordine

Serie tv

Nel frattempo tra le serie tv spicca in cima alla classifica “Fargo”, disponibile su Now Tv, seguita in seconda posizione da “Doctor Who”, disponibile su Prime Video.

In terza posizione tra le serie tv della settimana troviamo invece “The Village”, disponibile su Prime Video.

