Pranzo di Natale con l’Arcivescovo Gian Franco Saba

Sabato 23 dicembre, a partire dalle 12, si terrà il consueto pranzo di Natale con l’Arcivescovo Gian Franco Saba e i beneficiari dei servizi Caritas. L’iniziativa si svolgerà nei locali della Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni” in via de Martini 18 (Li Punti, Sassari). Gli spostamenti nei locali saranno garantiti grazie all’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari che per l’occasione ha messo a disposizione i biglietti gratuiti per l’andata e il ritorno e implementato le corse giornaliere dei mezzi.

Saranno presenti circa 200 persone tra beneficiari, operatori e volontari della Mensa Diocesana, persone accolte nell’Ostello maschile e in alcuni appartamenti gestiti dalla Caritas, i migranti del Centro di Accoglienza per Stranieri “San Francesco-Cappuccini” e gli ospiti della comunità “Don Graziano Muntoni”. Il pranzo e il servizio saranno curati dal cuoco e dai volontari della mensa mentre la cantante sarda Cecilia Concas presenterà i canti natalizi della tradizione sarda accompagnata al piano dal maestro Angelo Spanu.

La conclusione è prevista per le ore 16.30 circa.