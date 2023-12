CeDAC – fino al 7 gennaio le Gift Cards Natale per La Grande Prosa al Teatro Massimo di Cagliari

Cultura sotto l’albero con le Gift Cards Natale del CeDAC Sardegna: un’occasione per regalare (e regalarsi) il piacere di trascorrere serate interessanti a teatro e vivere nuove emozioni con le pièces in cartellone al Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione de La Grande Prosa.

Un micro-abbonamento per quattro spettacoli, in due versioni: la Gift Card Rossa comprende “La corsa dietro il vento” con Gioele Dix, “Edipo Re” del Teatro dell’Elfo, “Festen / Il gioco della verità” dall’omonimo film e “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare con Franco Branciaroli mentre la Gift Card Verde include “Aspettando Godot” di Samuel Beckett con la regia di Theodoros Terzopoulos, “Il segreto del talento” di Valeria Parrella, “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand nella versione di Arturo Cirillo e “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber.

Un dono speciale, che schiude le porte della fantasia e del sogno.

La Biglietteria del Teatro Massimo in via E. De Magistris n. 12 a Cagliari sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 fino al 23 dicembre – poi di nuovo dal 27 al 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio: per informazioni – e-mail: [email protected] – cell. 345489455 – www.cedacsardegna.it – www.teatromassimocagliari.it