Nuoro, premiati i vincitori del concorso letterario “Città di Grazia”

Si è tenuta stamattina nell’auditorium della biblioteca Sebastiano Satta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario “Città di Grazia”, ideato e organizzato dal Comune di Nuoro con il contributo dell’Isre. All’evento erano presenti l’assessore alla Cultura Salvatore Picconi, il presidente dell’Isre Stefano Lavra e i componenti della commissione di valutazione, la presidente Lucia Becchere e i commissari Giovanni Gusai e Chiara Manca.

Il concorso era rivolto a tutti gli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della Sardegna. Il tema scelto per la seconda edizione è stato “Sardegna, terra natale di Grazia Deledda” e gli studenti erano chiamati a svilupparlo attraverso disegni, illustrazioni o composizioni testuali.

Gli elaborati prodotti dai partecipanti potevano trattare uno dei molteplici aspetti che caratterizzano la Sardegna (il paesaggio, i suoi personaggi illustri, gli usi e i costumi, le feste tradizionali, la lingua etc.) partendo dalla lettura delle opere deleddiane e prendendo spunto da personali esperienze, viaggi, visite didattiche, fantasie ed emozioni.

«È un onore essere parte di un’iniziativa che valorizza e promuove la creatività, contribuendo così a plasmare il tessuto culturale dei più giovani. Sottolineo con soddisfazione il significativo coinvolgimento degli studenti e il ruolo fondamentale della scuola in questo contesto. Un sentito ringraziamento agli uffici del settore cultura per il loro prezioso contributo», ha affermato Salvatore Picconi, assessore alla Cultura.

«Il premio letterario ‘Città di Grazia’ rappresenta un significativo risveglio delle coscienze, partendo dalla sensibilizzazione dei più giovani. Iniziative come queste non solo fanno bene al presente, ma nutrono anche speranze positive per il futuro», ha dichiarato Stefano Lavra, Presidente dell’ISRE.

Le sezioni

Per la sezione “Migliore disegno o elaborato grafico realizzato da bambini della scuola primaria” sono risultati vincitori la classe quarta B dell’Istituto comprensivo Fonni-Mamoiada, plesso primaria Mamoiada, con l’opera “e non suni solu hontos de hohile” e Helena Marcias dell’Istituto comprensivo Arzachena 2 – plesso primaria Abbiadori, con “Grazia”.

Per la sezione “Miglior elaborato scritto individuale o di gruppo realizzato da bambini della scuola primaria” si sono aggiudicati il primo posto gli alunni Melania Azzena, Rebecca Casu, Sara Cavalcante, Lara Giagheddu e Anna Maria Verona della classe quinta A dell’Istituto comprensivo Arzachena 2 – plesso primaria Abbiadori con l’elaborato dal titolo “Grazia Deledda, orgoglio sardo”.

Infine, per la sezione “Miglior elaborato scritto individuale o di gruppo realizzato da ragazzi della scuola secondaria di primo grado”, la vincitrice è Viviana Erca dell’Istituto comprensivo 2 Borrotzu di Nuoro con l’opera intitolata “Jana”.

Al concorso hanno partecipato gli istituti comprensivi “Borrotzu” e “Maccioni” di Nuoro, di Dorgali, di Fonni-Mamoiada, plesso Mamoiada, di Thiesi, di Gonnosfanadiga e di Arzachena-plesso Abbiadori. In totale sono statI coinvolti 105 alunni e 7 insegnanti che li hanno supportati.

