Nicola Addis : “limitiamo l’accesso ai ps ai soli casi urgenti”

Dai Pronto Soccorso viene segnalato, in particolare in questo periodo, un aumento notevolissimo, ingiustificato e inappropriato di accessi.

L’ impennata di casi Covid, d’ Influenza e infezioni respiratorie, non giustifica gli accessi di pazienti, anche molto anziani e fragili, che anzi sarebbe da sconsigliare in quanto aumenta il rischio infettivo per gli stessi pazienti. Oltre che aumentare le ore d’ attesa rischia di distrarre l’attenzione degli operatori dalle urgenze vere. E’ inoltre molto grave cercare di by-passare le lunghe liste d’ attesa, rivolgendosi al PS. Significa mettere in crisi un sistema già in affanno, sottraendo risorse ai casi veramente bisognosi di cure urgenti. Altra vera urgenza per il SSN e’, come segnalato in precedenti occasioni, quella di rafforzare la rete territoriale (Continuità Assistenziale, Medicina Generale, Specialistica Ambulatoriale, Case di Comunità e della Salute etc ), dando risposte ai bisogni di salute dei cittadini, evitando l’accesso improprio agli Ospedali.

Nicola Addis, Presidente dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari