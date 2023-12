Eventi di Natale in Centro, 29 e 30 dicembre in via Eligio Porcu, Quartu Sant’Elena

Natale in Centro, in via Eligio Porcu, il Cuore della città a due passi da casa, due giorni ricchi di eventi, il 29 e 30 dicembre in via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena, con giocolieri, comici, tanti concerti, danzatori, la caccia al tesoro e degustazioni di vini.

Il quartetto jazz con Flavio Boltro, Bebo Ferra, Salvatore Maiore e Francesco Sotgiu –

Il comico Gaspar Perissinotti – gli artisti di strada del Teatro del Sottosuolo e Antas Teatro – Il Samba Social Club e la Capoeira Oxossi – I Big Mama – e l’intrattenimento con la manifestazione “Calici di Stelle” dedicata ai vini e una caccia al tesoro per ai più giovani.

Un fine settimana ricco di eventi il 29 e 30 Dicembre per “Natale in Centro, in via Eligio Porcu, il Cuore della città a due passi da casa“, che animeranno la storica strada commerciale di Quartu Sant’Elena.

Il 29 dicembre una serata ricca di eventi che accompagnerà per tutto il Centro Commerciale Naturale con musica, canti e spettacoli. Si parte alle 17:30 con lo spettacolo itinerante “Paradura” lungo Via Eligio Porcu, con i clown e trampolieri del Teatro del Sottosuolo e Antas Teatro.

Sempre alle 17:30 parte la musica del Brasile con la tipica “Roda de Samba” messa in scena dal collettivo di musicisti del Samba Social Club e i funambolici balli della Capoeira di gruppo di Oxossi Cagliari

Alle ore 18 partirà una caccia al tesoro guidata dal Gruppo Scout Quartu 3, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie lungo il Centro commerciale Naturale di Via Eligio Porcu, tra le attività e i negozi che custodiranno gli indizi e i tanti premi e sorprese in palio.

Alle ore 18 nell’adiacente Piazza XXVIII Aprile è il momento del clown fantasista argentino Gaspar Perissinotti con lo spettacolo “Retornable”.

Alle 19 lungo Via Eligio Porcu ci saranno il coro The Wings ed a seguire la Piccola Orchestra Notedoro.

Alle 19:30 in Piazza XXVIII Aprile il concerto Big Mama con i grandi successi Dance dagli anni ’70 ai giorni nostri.

A chiusura della serata, alle ore 21 presso l’Antica Casa Olla in via Eligio Porcu 29/33, ci sarà il prestigioso concerto jazz con le stelle del jazz italiano, con Flavio Boltro alla tromba, Bebo Ferra alla chitarra, Salvatore Maiore al contabbasso e Francesco Sotgiu alla batteria, con posti limitati e l’ingresso a pagamento di € 10.

Programma del 30 dicembre:

Tra vino, musica e danza, si parte alle 17:00 lungo Via Eligio Porcu con “Calici sotto le stelle… di Natale“, con una ricca degustazione di vini delle migliori cantine della Sardegna: Ticket 10 euro, con 3 degustazioni comprese, calice e tracolla in omaggio.

Sempre alle 17:00 le strade saranno animate dal concerto itinerante dei “Colonne Sonore Sax Quartet“

Alle 18:30 la festa non si ferma con il concerto itinerante “Su Cuntzertu Antigu” con Federica Lecca, Gianfranco Mascia, Fabiana Contini e Aurora Contini.

Alle 19:30 in Piazza XXVIII Aprile la serata si tinge di musica latina con il concerto Kike y su Aché con Enrique Kike Quintana e le ballerine Norma Gomez e Liliana Ramos.

La serata si concluderà con il brindisi di fine anno, offerto dai negozi del Centro Commerciale Naturale di Via Eligio Porcu.

I ticket per la degustazione dei vini si potranno acquistare la sera stessa, all’inizio e alla fine di Via Eligio Porcu.

L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Via Eligio Porcu, Artifizio Associazione Culturale, Associazione Culturale Libri à Buffet, l’Associazione Il Formicaio e l’Associazione Gong, nell’ambito della manifestazione QUARTU FINE ANNO 2023 RIPENSARE LA E LE CITTA’ “ATTIVITA’ CULTURALI, SPETTACOLI E ARTE”, col patrocinio ed il contributo della Regione Sardegna, La Fondazione di Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni

Per informazioni e prenotazioni:

348 212 8551 – 3917030968