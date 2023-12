LEIDAA, al via la campagna “è Natale, ricordati di me” a sostegno dei quattrozampe più sfortunati

Swamy, Tessa, Bianchina e Grigetto, Luna, Freddy, Trixie, Cooper: sono solo alcuni “testimoni” della campagna “È Natale, ricordati di me” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Cani e gatti sfortunati, vittime di maltrattamenti e della grande piaga del randagismo, che ci ricordano quanto sia importante aprire il proprio cuore per sostenere i più deboli.

La campagna “è Natale, ricordati di me”

“Sono tantissimi, in tutta Italia – dice la presidente di Leidaa, on. Michela Vittoria Brambilla -. gli animali “invisibili”. Un esercito di innocenti che vivono alla giornata, stremati dal freddo e dalla fame, senza conoscere l’affetto di una famiglia, col rischio di essere investiti o di subire abusi. Sono i cani e i gatti di cui ci prendiamo cura ogni giorno e che oggi, nel clima natalizio, puoi sostenere anche tu con un piccolo o grande, ma comunque importantissimo, gesto di generosità”.

Il video

Il video, diffuso tramite i canali social della LEIDAA, mostra alcuni dei tantissimi quattrozampe salvati dall’associazione: tra loro Swamy, cagnolina rimasta disabile dopo essere stata gettata da un’auto in corsa; Tessa, abbandonata in un vecchio borgo disabitato nei pressi di Siracusa; Bianchina e Grigetto, trovati randagi nelle campagne di Ragusa; Luna, tenuta per anni legata a una catena, senza cure per la sua grave malattia; il micio Freddy, cui dei criminali hanno dato fuoco alla coda, causandogli problemi all’intestino; Trixie, rimasta disabile dopo essere stata investita; Cooper, trovato all’angolo di una strada, affamato e assetato, sopravvissuto dopo quattro giorni tra la vita e la morte.

Per loro, e per i tantissimi altri di cui ci occupiamo, puoi donare con un bonifico bancario all’Iban IT61 D030 6909 6061 0000 0068 523 – Banca Intesa Spa o consultando il link https://leidaa.info/fai-una-donazione