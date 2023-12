Il Natale delle Meraviglie al via a Cinecittà World

È iniziato il conto alla rovescia per il 25 dicembre e Cinecittà World

dà il benvenuto ufficiale al Natale con un grande Christmas Party pieno

di amici, famiglie con bambini e volti noti dello spettacolo. Fino al 7

gennaio il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasforma

in un grande Villaggio di Natale con 12 attrazioni a tema, percorsi di

luminarie, mercatini che offrono idee regalo e prelibatezze tipiche del

periodo, in attesa del Capodanno più grande d’Italia con 10 feste in

una sola location e grandi nomi tra cui Achille Lauro, Guè Pequeno,

Corona, Pago e altri.

Sulla Christmas Street vestita a festa si respira la magia del Natale a

New York, e a dare il benvenuto agli ospiti sono elfi e creature magiche

che accompagnano Santa Claus, pronto a scattare una foto ricordo nella

Casa di Babbo Natale.

Ad aprire il Natale delle Meraviglie anche un momento benefico alla

presenza dell’alta rappresentanza di Forze Armate e Forze

dell’Ordine: l’AD del Parco Stefano Cigarini ha consegnato un

assegno simbolico del valore di €62.314, frutto dei proventi della

manifestazione Viva l’Italia, a favore degli Enti assistenziali

familiari interforze.

Tra neve e magia cinematografica, il viaggio natalizio continua con

Gocce di Cinema, grande schermo ad acqua con le proiezioni delle scene

più belle dei film di Natale e il Regno del Ghiaccio, l’unico snow

park al coperto d’Italia con neve e ghiaccio veri tutto l’anno, dove

sfidare i compagni di avventure a Palle di Neve, a bordo di gommoni

tuffandosi da Scivolone, precipitare senza freni tra le curve di

Kamikice o pattinare nella grande Pista di Ghiaccio. Per i bambini che

vogliono consegnare i doni con Santa Claus c’è I-Fly, la Montagna

Russa di Babbo Natale, un roller coaster virtuale, con cui si vola

lontano nel cielo…rimanendo a soli 30cm da terra.

Il palinsesto

Ricco il palinsesto degli eventi di Natale con Lee Ryan & Simon Webbe

dei Blue, storica boy band britannica degli anni 2000, special guests

del 16 Dicembre per una serata tutta anni ‘90, gli spettacoli resident

Christmas Show e Gangs of Christmas e la grande produzione Christmas on

Ice in scena dal 25 Dicembre al 7 Gennaio nel nuovissimo Palastudio di

Cinecittà World. Lo storico spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, con

2 repliche alle 16.30, 18.30 e serali, vedrà in scena oltre 50 artisti

e performer di livello nazionale e olimpionico come Nicol Della Monica:

un’ora di magia sulle più amate musiche di Natale.

Immancabile anche la tradizione che trova spazio con il Presepe del

Cinema allestito nel padiglione _Cinetour_ dall’8 Dicembre e la Santa

Messa nel Parco la mattina del 25 Dicembre, a cui seguirà il Pranzo di

Natale. “_Anche quest’anno regaleremo l’ingresso al Parco il

giorno di Natale” _spiega l’amministratore Delegato Stefano

Cigarini_ “E’ il nostro regalo per le famiglie che non se lo possono

permettere e vogliono regalare una giornata da sogno ai loro bambini”.

Basta registrarsi sul sito __www.cinecittaworld.it_ [2]_ _

Il 31 dicembre arriva a Cinecittà World la più grande festa di

Capodanno di Roma: un Villaggio del divertimento dalle 18 alle 6 di

mattina con 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6

Spettacoli dal Vivo, 10 Stage Musicali, grandi artisti e guest star.

Cinecittà World è aperto tutti i weekend, vacanze e festivi dalle 11

alle 19.