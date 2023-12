Coldiretti Nu-Og: ancora una volta le eccellenze del territorio brillano in palcoscenici nazionali e internazionali. Il gin elettrico di Frediano Mura conquista il St.Oscar della moda. Le innovazioni sarde continuano a riscuotere grandi consensi

Con la sua innovazione, unica al mondo, aveva conquistato gli Oscar Green Sardegna 2019 e sfiorato anche la vittoria in quelli nazionali. Adesso a distanza di quattro anni da quei primi premi il ‘Lampus-ThunderGin’, il primo gin elettrico mai creato, continua a conquistare premi e platee nazionali e internazionali.

Il gin elettrico di Frediano Mura conquista il St.Oscar della moda 2023

L’innovazione di Frediano Mura ha da poco raggiunto un altro traguardo, quello di essere tra le star dell’Alta Moda internazionale, vincendo anche il St.Oscar della Moda 2023, come Fashion Luxury Gin dell’anno “per l’impegno nella diffusione della qualità e del Made in Italy nel mondo”.

La serata, presentata da Manuela Arcuri e Stefano Baragli, si è svolta alla presenza di una platea d’eccezione e da una giuria di grande livello con il presidente onorario, lo stilista Alviero Martini. In questa occasione Frediano Mura, socio Coldiretti Nuoro-Ogliastra e già delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna, ha portato a far brillare in un importante palcoscenico un pezzo di Sardegna, grazie a una innovazione che ancora oggi riscuote consensi.

Coldiretti

“Questo ennesimo riconoscimento portato a casa dall’innovazione prodotta da una delle aziende di punta del nostro territorio, conferma come la Sardegna sappia esportare grandissime eccellenze riconosciute a livello mondiale – commentano Leonardo Salis e Alessandro Serra, presidente e direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, ricordando il successo raggiunto da Mura e il suo Gin elettrico -.

Frediano è anche l’esempio di come i nostri giovani sappiano creare grandissime innovazioni in agricoltura riuscendo ad arrivare con successo in mercati mondiali con produzioni nuove e di grande livello, create dalla nostra terra, la Sardegna – aggiungono – questi premi possono anche rappresentare uno stimolo per tutti i nostri giovani affinché possano credere nelle loro capacità e potenzialità per arrivare a questi traguardi.

Da parte di Coldiretti – concludono Serra e Salis – continua il grande impegno per sostenere queste nostre aziende e supportarle nelle loro strategie economiche e commerciali”.

Mura

“Per me è stata una grandissima emozione vedere Lampus – ThunderGin, il primo gin elettrico al mondo, essere premiato tra le star dell’alta moda internazionale e ricevere l’St.Oscar della Moda – commenta Mura – ho sempre cercato di far dialogare il settore del beverage con quello dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo.

Il cibo è anche emozione e i produttori sono sempre più chiamati a mettere in risalto questa componente importante – continua – vedere il proprio lavoro e le proprie creazioni essere riconosciute anche dai grandi stilisti mi riempie di orgoglio e mi dà ancora una volta la carica per spiegare le vele verso nuove e sempre più entusiasmanti esperienze – conclude Mura – un grande ringraziamento va da parte mia allo stilista Alviero Martini, al presidente Nando Moscariello, al direttore Artistico Steven Torrisi e a tutti i componenti della giuria per questo grande riconoscimento”.