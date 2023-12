Grande successo per la Terza Edizione di OFFI – Ostia Film Festival Italiano al Teatro del Lido di Ostia

si è celebrata l’arte cinematografica con la terza edizione di. La rassegna che omaggia il cinema nazionale in tutte le sue forme con un ricco programma di proiezioni e anteprime di film, documentari e videoclip, tutti con un’attenzione particolare per il sociale, l’ambiente, lo sport, la romanità, le donne nell’arte e un omaggio ai grandi del passato. Tanti gli artisti, registi, produttori, talenti del territorio e ospiti illustri che hanno preso parte alla tre giorni tra il Cineland e il Teatro del Lido di Ostia. Oltre agli incontri con il pubblico (ingresso libero), tanti i premi speciali nelle varie categorie e i riconoscimenti artistici consegnati.

L’evento, che vanta la direzione artistica di Francesca Piggianelli, Presidente dell’associazione culturale Romarteventi, e Giampietro Preziosa di Inthelfilm, ha preso il via al Cineland nella serata del 20 dicembre con la proiezione del film evento “Giorni Felici” interpretato da Franco Nero ed Anna Galiena e diretto da Simone Petralia presente insieme all’attore Marco Rossetti. La kermesse si è poi spostata al Teatro del Lido di Ostia.

Tanti gli ospiti e i premiati che si sono alternati sul palco nella serata di giovedì. Ad aprire il Festival è stato Caffa, il cantautore di Ostia scoperto da Claudio Cecchetto con il suo videoclip “Testacoda“, regia di Flavio Remedia. E ancora premi: al cortometraggio “L’inutilità della bellezza” di Domiziano Piscolla, al trailer del docufilm presentato in anteprima nazionale “Gotico Padano -Sulle tracce di Buono Legnani il Pittore delle Agonie” dei registi Roberto Leggio e Gabriele Grotto presenti in sala. È stata poi la volta del cortometraggio “Bob and Weave“, regia di Adelmo Togliani, con la presenza del regista, del campione di pugilato Emanuele Blandamura, insieme ai giovani Simone Casanica e Roberto Manieri. Doppietta per Alessio Di Cosimo: è stato proiettato il suo Docufilm “Come un padre” dedicato a Carletto Mazzone e il documentario “Barber Ring“, la storia di sport e riscatto del campione di boxe di Ostia Manuel Ernesti, dal disagio delle periferie ai ring di tutto il mondo. Tra i premiati, anche il giovanissimo enfant prodige di Ostia Tiziano Menichelli e il regista Davide Gentile per il suo “Denti da Squalo“, la pellicola con Virginia Raffaele e Claudio Santamaria. Per i Miti dello Sport a ritirare il premio anche il campione Amaurys Perez.

Grande serata conclusiva dell’evento con la proiezione e la premiazione di opere prime, documentari, cortometraggi e videoclip. Tantissimi i partecipanti e i premi tra cui: “My wonderland” il videoclip di Claudio Orfei, i cortometraggi “Dive” di Aldo Iuliano, “Chi è” di Francesco De Marinis e “Grazie le faremo sapere” di Roberto Di Fabio. In gemellaggio con Filmare, anche i cortometraggi vincitori del Festival a tutela dell’ambiente: “La Pescatora” di Lucia Lorè, “Anche il riccio respira” di Domenico Pietropaolo con Andrea Pannofino e “Asfissia” di Giorgia Fantozzi e Maurizio Manco. E ancora, “Happyhour” di Fabrizio Benvenuto, “Il Provino” di Pierfrancesco Campanella con protagonista Francesca Nunzi. Presentato anche il promo della serie “Fake” per la regia di Mariano Lamberti.

La serata è proseguita con il gran finale: a dieci anni dalla sua scomparsa, il festival ha reso omaggio a Franco Califano, alla presenza di tanti amici e personalità che hanno conosciuto il grande artista, tra cui Gianfranco Butinar e Alberto Laurenti che hanno regalato un momento magico a tutti i presenti in sala sulle note di “Un tempo piccolo”. Tante le emozioni anche per la poesia letta da Federico Rosati. A seguire, la proiezione del documentario “Tutto in un tempo piccolo” presentato dai registi Roberto Cipullo, Massimo Cinque, interpretato dall’attore Francesco Montanari. A chiudere la kermesse è stata la presentazione del libro Per fortuna e purtroppo, il successo alla quarta ristampa dell’autore e giornalista Emanuele Carioti. Immancabili gli omaggi alle donne nell’arte che ha visto alcune grandi artiste premiate come Mita Medici e Francesca Nunzi.

La manifestazione è stata realizzata con il contributo della Direzione Cultura e Lazio Creativo della Regione Lazio e gode del patrocinio della Direzione SIAE, Roma Lazio Film Commission, Panalight, FPI, oltre al riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.