Gigi Di Biagio e Bruno Giordano al Premio MM7

Domani (giovedì 7) grande appuntamento ad Affile. L’ex calciatore di Lazio, Roma e Inter e della Nazionale ed ex ct degli azzurri interverrà alla manifestazione in ricordo dell’ex ala destra, poi tecnico e Ds. Riconoscimenti al patron e al Dg del Pontedera calcio, club toscano di serie C. Un premio anche al presidente dell’Adicosp. Attesi tanti sportivi

Gigi Di Biagio e Bruno Giordano al Premio MM7

AFFILE – L’ex centrocampista di Roma, Lazio e Inter ed ex ct della Nazionale, Gigi Di Biagio, riceverà domani (giovedì 7 Dicembre) il Premio nazionale di calcio «MM7» dedicato al ricordo di Mario Mariozzi, prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e direttore sportivo di diverse squadre laziali. La manifestazione, che chiude la quarta edizione dopo la prima parte svolta in estate, si svolgerà ad Affile (Roma) alla presenza di ex calciatori, dirigenti, manager, sportivi e amministratori locali.

Di Biagio riceverà l’ambito riconoscimento per la sua carriera che lo ha portato fino alla guida della Nazionale italiana.

Alla manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Affile, sarà presente, come ospite d’onore, Bruno Giordano, ex bomber di Lazio, Napoli e Nazionale, che ha già ricevuto il premio «MM7» a Vallepietra. Con Gigi Di Biagio e Bruno Giordano, arriveranno ad Affile il Direttore generale del Pontedera calcio, Piero Ducci (che vanta esperienze al Milan, Ascoli e Fiorentina) e il patron dello stesso club toscano, Rosettano Navarra, che riceverà il premio Management 2023. Tra i premiati figura inoltre il presidente dell’Adicosp, Alfonso Morrone, al quale andrà il premio Ds 2023.

La cerimonia

La cerimonia si svolgerà nella sala comunale di via Naddeo e a moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Andrelli, che intervisterà gli ospiti e coordinerà il dibattito su diversi temi del calcio italiano. Interverrà il sindaco di Affile, Paolo Pacifici, e sono attesi alcuni primi cittadini del comprensorio. Un riconoscimento sarà consegnato anche a Luca dell’Uomo, tecnico della Juniores dell’US Boreale.

Un elenco di premiati davvero prestigioso per una manifestazione che garantisce un notevole ritorno d’immagine al territorio tra la Valle Aniene e l’alta Ciociaria con la presenza di campioni e nomi noti del calcio italiano. A Vallepietra, dove a fine luglio si è svolta la prima parte del Premio Mario Mariozzi, il riconoscimento è andato a due grandi nomi di altre discipline sportive. Premiati nell’occasione il pluricampione di ciclismo Vincenzo Nibali, (vincitore del Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna) e Alessandra Fanali, campionessa e maglia azzurra di golf.