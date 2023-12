Gavi amplia il portfolio e introduce nuovi programmi vaccinali per salvare più vite e sostenere la salute dei bambini

I Paesi possono ora presentare piani per l’introduzione di richiami di vaccino contenenti difterite, tetano e pertosse (DTP) e del vaccino esavalente sei-in-uno.

Gavi e i partner stanno inoltre lavorando per ampliare il portafoglio di offerte nel 2024, includendo la dose di epatite B alla nascita e i vaccini antirabbici.

Thabani Maphosa, Managing Director of Country Programmes Delivery, Gavi: “Ampliando continuamente il nostro portfolio di vaccini e rivolgendoci ai bambini e alle comunità che più spesso rimangono indietro, possiamo salvare più vite, sostenere la salute dei bambini e degli adolescenti attraverso le vaccinazioni oltre l’infanzia e fare spazio per fornire altri importanti servizi”.

Ginevra, 4 dicembre 2023 – I Paesi che possono beneficiare del sostegno di Gavi possono ora richiedere l’introduzione di richiami di vaccino contenenti difterite, tetano e pertosse (DTP) e il passaggio al vaccino esavalente, un vaccino sei-in-uno che combina il vaccino pentavalente (difterite, tetano, pertosse a cellule intere [DTwP], epatite B e Haemophilus influenzae di tipo b) con il vaccino antipolio inattivato (IPV).

Questi nuovi programmi, che fanno parte dell’impegno di Gavi a non lasciare indietro nessun bambino con l’immunizzazione, consentiranno ai Paesi di proteggere un maggior numero di bambini dalle comuni malattie infantili, di utilizzare le risorse della sanità pubblica in modo più efficiente e di rafforzare la portata dei sistemi sanitari.

Si stima che la combinazione dei tre agenti patogeni, la DTP, uccida circa 110.000 persone all’anno, con il carico maggiore in Asia e nell’Africa sub-sahariana (soprattutto bambini da uno a quattro anni). I richiami DTP saranno fondamentali per proteggere i bambini che non hanno ricevuto alcun vaccino di routine, che sono sottoimmunizzati o che provengono da comunità mancanti.

Una bassa copertura vaccinale rende le comunità vulnerabili suscettibili di epidemie ricorrenti di malattie prevenibili da vaccino, peggiorando i risultati in termini di salute e sviluppo. La fornitura di questi richiami rafforza inoltre un approccio alla vaccinazione lungo tutto l’arco della vita e può rafforzare i contatti di vaccinazione durante il secondo anno di vita e nei programmi sanitari scolastici.

Vaccino esavalente a cellule intere contro la pertosse

Il Consiglio di amministrazione di Gavi ha approvato il vaccino esavalente a cellule intere contro la pertosse nel giugno 2023. Questo vaccino combinato dovrebbe aiutare i Paesi a fornire una protezione contro tutte e sei le malattie in modo più efficiente e a ridurre le sfide programmatiche dovute alla presenza di più vaccini e iniezioni, riducendo così l’onere per i bambini, gli assistenti e gli operatori sanitari e rendendo più facile raggiungere i bambini non immunizzati o sottoimmunizzati.

A sostegno dell’eradicazione della polio, la combinazione dell’IPV con il pentavalente aumenta le opportunità per i bambini sottoimmunizzati di ricevere dosi sufficienti di IPV, e la fornitura dell’IPV come parte di un vaccino combinato con altri antigeni fondamentali garantisce un’integrazione semplificata nei programmi di immunizzazione nazionali, nella prospettiva di un mondo post-polio.

Thabani Maphosa, Direttore Generale di Country Programmes Delivery, Gavi, ha dichiarato: “Le vaccinazioni raggiungono più comunità di qualsiasi altro intervento sanitario di routine; tuttavia, ci sono ancora troppi bambini non immunizzati e sottoimmunizzati nel mondo, e questa situazione è stata aggravata dalla pandemia di COVID-19. Ampliando continuamente il nostro portafoglio di vaccini e rivolgendoci ai bambini e alle comunità che più spesso rimangono indietro, possiamo salvare più vite, sostenere la salute dei bambini e degli adolescenti attraverso le vaccinazioni oltre l’infanzia e fare spazio per fornire altri importanti servizi”.

Strategia di Investimento sui Vaccini

Ogni cinque anni, Gavi sviluppa una Strategia di Investimento sui Vaccini, con un processo rigoroso per identificare nuovi vaccini o candidati vaccini che avrebbero il massimo impatto nei Paesi a basso reddito. I booster DTP, la dose di epatite B alla nascita, il vaccino antirabbico, il vaccino coniugato meningococcico multivalente (MMCV) e i vaccini contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) facevano tutti parte della Strategia di investimento sui vaccini di Gavi per il 2018.

Tuttavia, l’introduzione di questi prodotti è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19 e della limitata capacità dei Paesi di istituire nuovi programmi o, nel caso del vaccino RSV e MMCV, della mancanza di vaccini approvati dall’OMS. Gavi e i partner dell’Alleanza si stanno preparando ad aprire le finestre di finanziamento per i restanti vaccini nel 2024.

Il processo di sviluppo della Strategia di investimento sui vaccini di Gavi per il 2024 è in corso, e una lista ristretta di candidati sarà discussa durante la riunione del Consiglio di amministrazione di Gavi che si terrà questa settimana ad Accra, in Ghana.

