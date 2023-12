Sting alla Forte Arena sabato 3 agosto 2024

BIGLIETTI IN VENDITA DA GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

INFO SU: https://www.livenation.it/artist-sting-95800

Cagliari, 5 dicembre 2023. Dopo il grande successo del 2018, come annunciato ieri da Cherrytree Music Company e Live Nation, Sting torna alla Forte Arena sabato 3 Agosto 2024.

L’artista, vincitore di 17 Grammy Award, si esibirà nel ‘teatro sotto le stelle’ di Santa Margherita di Pula in una performance esuberante e dinamica, proponendo i suoi successi più amati che attraversano la sua illustre carriera sia come membro dei Police che come artista solista.

Il concerto proporrà classici senza tempo come “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” e molte altre sue canzoni iconiche.

Le recenti esibizioni di Sting sono state acclamate e definite una “masterclass” dal Times (Regno Unito); “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un repertorio d’oro”. Descritto come una “rara delizia” dal The Telegraph, Sting stesso è stato lodato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian per la sua sublime alchimia pop.

Informazioni e biglietti

I biglietti per il concerto del 3 Agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) saranno in vendita da giovedì 7 dicembre alle ore 10.00 su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e nei canali di vendita di Box Office Sardegna.

I membri del Fan Club di Sting avranno la possibilità di accedere a biglietti esclusivi in prevendita prima del pubblico da martedì 5 dicembre alle 10.00 a mercoledì 6 dicembre alle 18.00 visitando il sito www.sting.com.

Per informazioni complete su tour, biglietti e fan club, visitare il sito: www.Sting.com.

Forte Arena

Un vero e proprio anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari, inaugurato nel 2016 dal Forte Village Resort per ospitare fino a 5000 persone. Uno spazio unico nel suo genere, dove le infrastrutture di supporto – palco e aree tecniche – sono state realizzate applicando i più avanzati principi della bio-edilizia nel totale rispetto dell’ambiente circostante, che negli anni ha ospitato star di fama internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Anastacia e Roberto Bolle per citarne solo alcuni.

Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di inserire a pieno titolo cultura e spettacolo tra gli elementi chiave dell’offerta turistica isolana.