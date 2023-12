Extreme E 2024: in Sardegna la doppia tappa italiana

L’isola ospiterà anche la prima uscita pubblica dei suv a idrogeno, che saranno impiegati in gara dal 2025

Neltargato, serie internazionale Fia riservata ai suv elettrici, spicca la conferma della doppia data italiana,. Protagonista nella innovativa competizione off-road fin dalla prima stagione, quella 2021, la tappa isolana resta imprescindibile grazie alla lunga e fruttuosa collaborazione con l’Automobile Club d’Italia (che co-organizza e coordina la manifestazione) e al supporto della Regione Sardegna.

Nel corso dei due fine settimana è inoltre previsto il debutto delle auto a idrogeno dell’Extreme H, un’anteprima mondiale, in scena sul tracciato sardo, delle vetture che saranno protagoniste del mondiale di categoria che avrà inizio nel 2025.

Calendario 2024, gli appuntamenti

La stagione si aprirà nel deserto dell’Arabia Saudita, in una nuova location nei pressi di Jeddah (round 1 e 2 del 17-18 febbraio). Il circus si sposterà poi in Europa per i successivi tre X Prix. Il Vecchio Continente sarà teatro della terza e della quarta tappa del 13-14 luglio, in programma in una località che sarà a breve svelata dagli organizzatori.

Sarà poi la volta del doppio appuntamento in Sardegna: il quinto e il sesto appuntamento della Extreme E verranno disputati il 14-15 settembre; nel weekend successivo, il 21-22 settembre, piloti e team si rimetteranno all’opera per aggiudicarsi i round 7 e 8.

Il gran finale sarà, per la prima volta, a stelle e strisce: le ultime due prove si correranno a Phoenix il 23-24 novembre.

“L’isola ci ha sempre regalato gare entusiasmanti”

“Vogliamo regalare ai nostri fan qualcosa di speciale. Siamo felicissimi di tornare in Sardegna. L’isola ci ha sempre regalato gare entusiasmanti. Sarà un’avvincente doppia tappa. Ringrazio l’Automobile Club d’Italia e la Regione Sardegna per il supporto significativo dato alla Extreme X.

La Sardegna inoltre ospiterà il primo showcase delle auto Extreme H, una prima volta assoluta per le offroad a idrogeno. Lo sviluppo delle vetture procede con un intenso e completo programma di test”, ha dichiarato Alejandro Agag, fondatore e ceo di Extreme E.

“La presenza della Sardegna nell’Extreme E 2024 è motivo d’orgoglio”

“Una grande soddisfazione aver visto la conferma della Sardegna nel calendario 2024 dell’Extreme E. È una serie giovane ma particolarmente significativa e rilevante poiché rappresenta il futuro, in quanto si impegna a testare le macchine del domani in condizioni che, come dice il nome stesso, sono estreme.

Poter contribuire alla ricerca e allo sviluppo di automobili con motorizzazione elettrica e, adesso anche a idrogeno, è un passo avanti anche nella lotta all’inquinamento. La presenza della Sardegna nell’Extreme E 2024 è inoltre motivo d’orgoglio perché si somma alle altre conferme tricolori nel calendario della Fia (il mondiale Wrc con il Rally Italia Sardegna, le due date della Formula 1 a Monza e Imola e il Wec, che il prossimo anno si terrà a Imola): quella italiana è la Federazione con il maggior numero di titolazioni mondiali.

Si tratta di manifestazioni che garantiscono un ritorno diretto in termini economici e di promozione del territorio. Il nostro obiettivo, al di là dello sport e della passione, è anche dare valore e risalto ai luoghi che ci ospitano”, ha evidenziato il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani.

