Dyaphrama ha presentato il suo 26° corso di fotografia presso l’hotel Mistral – Inizierà il 10 gennaio 2024

. L’evento ha suscitato grande interesse, con la partecipazione di appassionati e curiosi desiderosi di esplorare il mondo dell’immagine.

Il 26° Corso, in programma dal 10 gennaio 2024, promette un’esperienza formativa ricca di contenuti, dedicata a chiunque desideri avvicinarsi o perfezionarsi nel campo della fotografia. Durante la presentazione, sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti, il programma e i costi di adesione, confermando l’impegno di Dyaphrama nel diffondere la cultura fotografica nella comunità.

L’associazione invita tutti gli interessati a iscriversi al 26° Corso di Fotografia, un percorso che si snoderà tra l’approfondimento della tecnica fotografica, la composizione e il linguaggio visivo, l’utilizzo dei software di post-produzione e l’interpretazione della luce controllata, tra molti altri temi intriganti.

Gli interessati al corso, potranno contattare Dyaphrama al numero 348 450 2403 o scrivere a [email protected]. Il Presidente Cesello Putzu, avvisa che ci sono ancora posti liberi.

Dyaphrama, con la sua lunga storia e il suo impegno costante, si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di fotografia in Sardegna.

La mostra, a cura dei soci, esposta nei locali del Mistral, con ingresso gratuito, potrà essere visitata per vari mesi.