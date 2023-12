Corso di formazione per insegnanti, educatori e genitori: a Villanova Monteleone si parlerà delle emozioni che ostacolano e favoriscono le relazioni

Appuntamento lunedì 11 dicembre alle 17.00 nel salone dell’Associazione Misericordia (Piazza Delogu-Ibba n. 7)

A Villanova Monteleone proseguono gli appuntamenti con il Corso di formazione per insegnanti, educatori e genitori: l’11 dicembre, in occasione del quarto incontro, saranno delineate le. Durante il convegno verrà dato particolare risalto all’analisi delle emozioni che ostacolano e favoriscono le relazioni.

Ora più che mai la collaborazione tra famiglia e società è fondamentale: è con questa convinzione che l’Associazione Culturale “Interrios” e l’Istituto Comprensivo Statale di Villanova Monteleone (che comprende anche le scuole di Olmedo e di Putifigari) continuano a proporre questi momenti di formazione aperti a tutti coloro che interessati alle tematiche inerenti l’educazione.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Villanova Monteleone e dall’Unione dei Comuni del Villanova, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. D’Arborea”, la Parrocchia di San Leonardo e dalla Confraternita di Misericordia.

Come in occasione dei precedenti incontri, anche questo appuntamento è incardinato nel festival “La Cultura oltre i confini” e sarà animato dalla dott.ssa Patrizia Virgilio, counselor e formatore per adulti e insegnante nelle scuole dell’infanzia, autrice del libro “L’ armatura dell’educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione”.

