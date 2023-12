A Roma la Manifestazione di chiusura con la proiezione di film e documentari.

Premio Franco Solinas 2023

Roma, 6 dicembre 2023, Si terrà a Roma la manifestazione di chiusura Premio Franco Solinas 2023 “LE STORIE AL CENTRO” con un focus dedicato al Cinema del Reale e la celebrazione della nascita del primo concorso dedicato alla scrittura e alla realizzazione di film low budget: il Premio Solinas EXPERIMENTA – un concorso e laboratorio di alta formazione dedicato ai film in digitale a basso budget per il cinema e le piattaforme multimediali.

Il programma parte domenica 10 dicembre presso SCENA e continuerà l’11 dicembre presso il Cinema Caravaggio. Gli Autor* e i produttor* incontreranno il pubblico. Le proiezioni sono gratuite e aperte al pubblico. RSVP [email protected]

Programma

10 dicembre – Programma delle Proiezioni presso lo Spazio Scena, via degli Orti D’Alibert 1/C:

ore 18 – la serie Ritratti di donne 2 – Scienza. La serie è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, realizzata in collaborazione con il Premio Solinas e Dougong Film.

ore 19 – Frammenti di un percorso amoroso di Chloè Barreau – finalista Premio Solinas documentario per il Cinema, in collaborazione con Apollo 11 – prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, Groelandia distribuito da I WONDER PICTURES.

ore 21 – Pure Unknown- Sconosciuti Puri di Mattia Colombo e Valentina Cicogna – finalista Premio Solinas documentario per il Cinema in collaborazione con Apollo 11 – prodotto da Jump Cut, Amka Films Production, Sisyfos Film Production.

L’evento proseguirà l’11 dicembre al Cinema Caravaggio, via Giovanni Paisiello, 24/I con la proiezione dei primi due film realizzati grazie al Premio Solinas Experimenta:

ore 19 – MONITOR, film d’esordio di Alessio Lauria alla regia e di Manuela Pinetti alla sceneggiatura. Vincitore Premio SOLINAS EXPERIMENTA – prodotto da Marcantonio Borghese Tea Time Film, in collaborazione con Rai Cinema.

ore 21 – AQUADRO, film d’esordio di Stefano Lodovichi alla regia e di Davide Orsini alla sceneggiatura, e “ Vincitore Premio SOLINAS EXPERIMENTA – prodotto da Tommaso Arrighi Mood Film, in collaborazione con Rai Cinema.

In concomitanza, si terrà la premiazione della seconda fase della 38° edizione del Premio Franco Solinas 2023, dedicato alla migliore sceneggiatura per progetti di film lungometraggio, e il Premio Solinas Italia Spagna realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.