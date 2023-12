Concorso Crescere con la Psicologia: a Nuoro la premiazione

Sabato 16 dicembre, ore 16:30, Auditorium Biblioteca S.Satta, cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso d’idee “Crescere con la Psicologia”.

Cagliari, 13 dicembre 2023: Si svolgerà a Nuoro, sabato 16 dicembre ore, 16:30, Auditorium della Biblioteca S. Satta, la premiazione della prima edizione del Concorso d’idee “Crescere con la Psicologia”, dedicato alla memoria di Alessandra Onida, stimatissima neuropsicologa nuorese, una delle poche in Sardegna, tragicamente scomparsa a soli 47 anni il 22 settembre dello scorso anno.

Sono 6 i premi che verranno assegnati in questa edizione ad altrettante vincitrici e vincitori: il Concorso, promosso dall’Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Sardegna è rivolto studenti e studentesse residenti e/o domiciliati in Sardegna, iscritti, dal secondo anno della triennale di Studi in Psicologia, ad un percorso di studi in Psicologia presso un’Università italiana riconosciuta dal MIUR. La partecipazione al Concorso era prevista sia in forma singola o in gruppo. Ogni anno il Consiglio dell’Ordine identifica una tematica d’interesse della psicologia declinandola ad uno specifico argomento o settore. Per il 2023 il tema scelto è stato la “Psicologia della Salute”.

Supportare i giovani studenti

“Finalità del concorso – ha dichiarato Luisa Puggioni, Presidente Commissione Premiazione e vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Sardegna – è supportare le giovani e i giovani studenti in psicologia nel loro percorso di formazione universitaria”

Alla cerimonia di premiazione sono previsti gli interventi di

Angela Quaquero

,

Presidente Ordine Psicologhe e Psicologi della Sardegna;

Andrea Soddu

Sindaco di Nuoro e

Luisa Puggioni

Presidente Commissione premiazione Concorso.

