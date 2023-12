Carlo Spinelli (IdD), la sentenza che apre nuovi orizzonti per le prestazioni specialistiche tramite il SSN

Il responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro ci porta a conoscenza di una sentenza emessa dal tribunale di Matera che potrebbe segnare una svolta per chi deve eseguire esami diagnostici con priorità B e non riesce a vedere tutelato il proprio diritto a causa delle lunghe liste d’attesa