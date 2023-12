Cagliari – Delirio Cagliari. Lapadula e Pavoletti firmano il ribaltone. E sabato sfida al Napoli

CAGLIARI – Ancora una rimonta da incorniciare per il Cagliari. Alla Unipol Domus contro il Sassuolo di Dionisi – nel Monday night – è andata in scena una gara da leggenda per i rossoblù. Gli uomini di Ranieri, sotto di un gol per la rete di Erlic dopo appena 7’, hanno ribaltato il match nel recupero con le reti di Lapadula al 94’ e Pavoletti al 99’. Un sorpasso epico, eroico. Gli isolani si rendono protagonisti di un recupero inimmaginabile anche per i più ottimisti. A celebrare la partita dei sardi è proprio il tecnico: “Siamo abituati a queste gare. Non dobbiamo mollare. Siamo stati bravi a crederci, Se avessimo subito due goal nei primi minuti non ci sarebbe stato nulla da dire. Poi abbiamo reagito, ci siamo compattati. Nel secondo tempo siamo stati salvati dal Var, per una volta, e poi abbiamo centrato una vittoria che vale non 99, ma 101. Bello, poi, vincere così”. Nei minuti finali, la squadra a trazione anteriore. “Non avevo nulla da difendere. A quel punto ho buttato tutto quello che avevo a disposizione, sapendo che con gente come Lapadula e Pavoletti, qualcosa può succedere sempre”. Prossima tappa al “Maradona” di Napoli, con il Cagliari che sarà impegnato nell’anticipo del sabato sera contro gli uomini dell’ex Mazzarri.Luciano Pirroni