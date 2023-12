The Old Tipsy Festival

The Old Tipsy Festival, a Natale in Centro in via Eligio Porcu, il Centro Commerciale nel Cuore della città a due passi da casa, presenta un evento speciale con lo scrittore e sceneggiatore.

BRUNO TOGNOLINI in “IL MORMORIO POETICO DEL MONDO”, rime filastrocche per i bambini e per tutti.“I SALVATORI DELLA MEZZANOTTE”, racconto della vigilia di Natale. The Old Tipsy Festival

15 Dicembre – Antica Casa Olla, in Via Eligio Porcu 29/33, alle ore 19

Bruno Tognolini è nato sotto la grande luce della Sardegna. Poiché però quella luce non bastava, è partito a cercare fortuna lontano lontano, nel Continente pieno di strade e occasioni.

Ha cercato per tanti anni, e mentre cercava studiava al DAMS di Bologna, inventava e suonava e costruiva nel teatro di base, e cercava di scrivere sempre.

Un giorno, appena uscito dal suo gruppo di teatro e assai impaurito di non saper far niente, ha incontrato la fortuna che cercava: è stato chiamato nella reggia della RAI.

A scrivere i testi del programma per bambini “L’Albero Azzurro”.

Per fortuna l’hanno chiamato la prima volta, ma non solo per fortuna la seconda e la terza e le altre: evidentemente, anche se a lui pareva di no, qualcosa in quegli anni aveva imparato.

Da lì in poi, infatti, non si è più fermato, e ora è fiero di guadagnarsi da vivere scrivendo rime e storie “per bambini e per i loro grandi”.

Ha scritto per la TV (4 anni di Albero Azzurro e 11 di Melevisione), ha scritto teatro, canzoni, saggi, migliaia di rime e racconti d’occasione per chi li chiedeva;

ha scritto libri, 65 titoli dal 1992 a oggi coi maggiori editori italiani.

Per due volte, nel 2007 e 2011, gli è stato assegnato il Premio Andersen. Nel 2017 il suo ultimo romanzo, “IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI”, è stato Libro dell’Anno a Fahrenheit

(Radio Tre – prima volta di un libro per ragazzi), finalista del Premio Strega Ragazzi, e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro.

I suoi libri hanno venduto quattrocentomila copie. E insomma alla fine si è detto: bene, ho imparato.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria chiamando il 348 212 8551 (anche via whatsapp)

Il Festival è realizzato nell’ambito della manifestazione QUARTU FINE ANNO 2023 RIPENSARE LA E LE CITTA’ “ATTIVITA’ CULTURALI, SPETTACOLI E ARTE”.

Col patrocinio ed il contributo del della Regione Sardegna, La Fondazione di Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni

Il Festival è organizzato dall’associazione Il Formicaio, dall’Associazione culturale Gong, in collaborazione con Artifizio Associazione Culturale, dall’Associazione Libri a Buffèt.

Dal Centro Commerciale Naturale Via Eligio Porcu.

La direzione artistica è di Marco Sotgiu