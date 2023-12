Arriva dalle droghe sintetiche il nuovo pericolo per i nostri ragazzi

Dopo l’iniziativa di ieri a Cagliari proseguiranno anche a Olbia e Nuoro le iniziative dei prossimi giorni di Mondo Libero dalla Droga.

Arriva dalle droghe sintetiche il nuovo pericolo per i nostri ragazzi

I media continuano a sfornare giornalmente notizie di cronaca dove la droga è, aimè, sempre protagonista. Dagli incidenti stradali causati da autisti in preda all’alcol e a sostanze stupefacenti, ai disordini tra bande per spartirsi il traffico, creando problemi di ordine pubblico e rendono la vita difficile soprattutto nei quartieri periferici delle grandi città.

Con questi presupposti difficile abbassare la guardia per i volontari di Mondo Libero dalla Droga che in collaborazione con la Chiesa di Scientology, hanno fatto della prevenzione il loro punto di partenza per cambiare la società. Eccoli, quindi, nelle strade di Cagliari, dove lunedì 18 dicembre centinaia di libretti sono stati distribuiti a passanti e nei negozi addobbati a festa, incontrando e dibattendo con le persone sul pericolo che le droghe sono per tutti, senza distinzione, tra consumatori e non consumatori, viste le conseguenze sociali che causano ovunque.

I volontari si rivolgono soprattutto ai giovanissimi, punto debole e più vulnerabile della società, con i quali i pusher hanno vita facile divulgando le loro bugie. Ma alle bugie bisogna sempre rispondere con la verità. È ciò che fanno i volontari distribuendo centinaia di libretti contenenti le corrette informazioni sugli effetti devastanti e spesso irreparabili di tutte le sostanze stupefacenti.

Non è un caso che il lavoro dei volontari si indirizzi soprattutto ai giovanissimi

Sono proprio loro, a voler “provare” le nuove sostanze sintetiche che recuperano facilmente sia nelle strade, tramite gli “amici” spacciatori, che su internet o nei vari negozi “SmartShop” che trovano in città. Un fenomeno pericoloso e poco controllabile, anche perché certe droghe sintetiche considerate “legali” sono pericolosissime. Nella maggior parte dei casi non si conoscono di quali sostanze siano composte e quali effetti possano provocare quei miscugli di “erbe” dai nomi esotici e apparentemente innocui.

L’altro aspetto inquietante e di primaria importanza è il prezzo basso e alla portata della paghetta settimanale di qualsiasi adolescente e la facilità con cui si possono reperire.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Oggi più che mai sono attuali le sue parole, visto che negli anni ’70 ancora non esistevano sul mercato queste imprevedibili e terribili droghe sintetiche dall’effetto di “sballo” devastante su un cervello ancora in fase di sviluppo come quello di un adolescente.

Olbia e Nuoro saranno le tappe dei volontari nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20, sempre impegnati a raccomandare quella prudenza e moderazione che nei periodi delle festività di fine anno, talvolta, si perdono di vista causando danni talvolta irreparabili.

Avanti tutta, quindi, per assicurare ai nostri ragazzi e alla società tutta un futuro libero dalla droga.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com