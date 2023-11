Transizione Digitale

Transizione Digitale, la Asl Gallura prima tra le Asl in Sardegna ad estendere il servizio PagoPA. Il sistema prevede modalità di pagamento di più servizi da parte dei cittadini e il controllo della tracciabilità.

Olbia, 27 novembre 2023 – Grazie a un finanziamento richiesto nell’ambito dei progetti del PNRR, la Asl Gallura diventa la prima azienda socio-sanitaria locale della Sardegna ad estendere i servizi PagoPA. Transizione Digitale

Un passaggio fondamentale nel settore dell’innovazione digitale, per facilitare le procedure di pagamento da parte degli utenti e tenere sotto controllo i flussi derivanti dai servizi erogati e dagli accertamenti.

Il progetto presentato dalla Asl gallurese ha ottenuto un finanziamento pari a 221mila euro.

La piattaforma nazionale PagoPA permette ai cittadini di pagare tramite l’App IO, online sui portali dell’ente creditore, con i servizi di home banking e su punti e uffici distribuiti sul territorio.

Le procedure di pagoPA saranno applicabili nella Asl Gallura anche per i seguenti servizi:

copia cartella clinica, vaccinazioni non obbligatorie, porto d’armi e patenti, servizio veterinario, tasse di concorso, iscrizione ai corsi, proventi da prestazioni della medicina del lavoro.

Perizie medico-legali, degenze a pagamento, vitto familiari di degenti, accesso agli atti e servizio di verifica impiantistiche.

Sono già attivi, come in tutte le altre Asl, i servizi di pagamento del ticket sanitario, del ticket del Pronto Soccorso e della attività in libera professione Intramoenia.

«Attraverso il lavoro della nostra struttura tecnica di Transizione Digitale, con il contributo dei sistemi informativi, abbiamo portato a casa un importante risultato.

Il PNRR è uno strumento che promuove elementi di innovazione – sottolinea il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro –

e siamo riusciti a salire su questo treno che ci consentirà di modernizzare sia le nostre strutture fisiche, come ospedali e case di comunità.

Sia quelle digitali per agevolare il lavoro amministrativo in azienda e per accogliere le esigenze dei cittadini che vogliono ottemperare ai pagamenti con il sistema digitale».