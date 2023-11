No alla violenza sulla Donna , la stilista Antonella Fini e l’attrice Barbara Kal , dicono No con la leggenda del Mirto

La stilista @antonella_fini_myrsine ha sempre voluto comunicare, attraverso il suo stile e le sue creazioni, messaggi di forte impatto sociale.

Iniziò il suo percorsa diversi anni fa per dire no alla bulimia e all’anoressia e lo ha fatto in modo concreto portando in passerella modelle tg 44/46!

Il ricavato della manifestazione andò all’ABA Associazione Anoressia e Bulimia.

Strettissima la sua vicinanza e attivo il sostegno verso l’ADMO associazione donatori midollo osseo.

Nel tempo la Fini si evolve, dando un messaggio forte contro la tendenza della moda contemporanea, la moda usa e getta, sostenendo sempre di più il reciclo dei tessuti. Lavora la seta pronta in tinta, colorandola con le erbe tintorie, in primis il “Mirto “, simbolo della Sardegna, che cresce su tutta la costa, dal nord al sud dell’Isola.

Così racconta la leggenda di ciascuna delle erbe utilizzate ed è con la leggenda Del “Mirto” che dice “No alla violenza sulla Donna ” .

