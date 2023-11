Premio Feminas 2023 a due dottoresse del San Francesco. La soddisfazione della Direzione ASL

NUORO, 28 NOVEMBRE 2023 – Grande soddisfazione della Direzione strategica aziendale dell’ASL n. 3 di Nuoro per il prestigioso premio “Feminas 2023” che Coldiretti Donne Impresa Sardegna ha attribuito, tra le altre, a 2 stimate dottoresse dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

In particolare, il medico Pietrina Ticca, direttrice del Coordinamento Locale Trapianti del San Francesco, perché «la diffusione della cultura della donazione degli organi in ambito ospedaliero e tra la popolazione è il punto di partenza di una vita fatta di impegno costante a supporto della gente».

E ancora Virginia Pishbin, dirigente medico di patologia clinica del Laboratorio analisi dell’ospedale nuorese, per il suo «impegno costante per la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne, in particolare iraniane, che è la base della sua vita».

«Le nostre felicitazioni alle dottoresse per il premio – è il commento della Direzione strategica aziendale della Asl n. 3 di Nuoro – che amplifica la loro già consolidata notorietà, basata su qualità professionale e dedizione al lavoro. Ringraziamo i promotori dell’iniziativa per aver pensato ad un ospedale fondamentale per il Centro Sardegna, che rappresenta una risorsa preziosa nel nostro sistema salute»..