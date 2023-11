Medea (Gruppo Italgas): Terralba, il Comune a tutto gas naturale

La prossima settimana si concluderanno gli interventi di conversione da GPL a metano della rete di distribuzione; attività che in tempi molto rapidi stanno coinvolgendo circa 1.000 clienti

Terralba (Oristano), 28 novembre 2023 – Proseguono secondo i piani e senza contrattempi le attività di conversione da GPL a metano della rete cittadina di Terralba.

Grazie al forte commitment dell’Amministrazione Comunale e all’impegno dei cittadini, Medea – la società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale sull’isola – ha completato la trasformazione da GPL a metano di 500 clienti, su un bacino complessivo di 1.000 forniture attive.

Prossimi all’attivazione, altri 300 clienti che hanno già completato le procedure di adeguamento degli impianti interni e sottoscritto un nuovo contratto con una Società di Vendita a propria scelta così da garantirsi la conversione nei prossimi giorni.

Per quei pochissimi, meno del 5%, che ancora non hanno avviato l’iter di conversione, si ricorda che a trasformazione ultimata l’erogazione di GPL sarà interrotta definitivamente e il nuovo servizio con gas naturale sarà fruibile solo da chi avrà sottoscritto per tempo un contratto di fornitura e adeguato il proprio impianto interno affidandosi a un professionista di fiducia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.

Con la conversione al gas naturale, il vecchio contatore del gas verrà sostituito con uno di nuova generazione (smart meter), dotato di molteplici funzionalità, tra cui la telelettura e la telegestione, a garanzia di una rilevazione dei consumi precisa e in tempo reale.

Gli investimenti nella metanizzazione della Sardegna e nella digitalizzazione di processi e servizi sono parte della strategia di sviluppo territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti.