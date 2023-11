“Un albero per il futuro” Carbonia

L’iniziativa “Un albero per il futuro” stamane alla Grande Minieradi Serbariu.

Carbonia, 28 novembre 2023. Si è tenuta stamane, presso l’area della

Grande Miniera di Serbariu, l’iniziativa “Un albero per il futuro”,

organizzata a livello nazionale dai Carabinieri Forestali, in

collaborazione con il Comune di Carbonia, il Parco Geominerario Storico

e Ambientale della Sardegna, la Diocesi di Iglesias e gli istituti

scolastici Comprensivo “Don Milani” e I.P.I.A. “Emanuela Loi” di

Carbonia.

Hanno presenziato all’evento il Comandante dei Reparti Forestali

dell’Arma dei Carabinieri in Sardegna Michele Ravaglioli, il Commissario

Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

Elisabetta Castelli, l’Amministratore Apostolico della Diocesi di

Iglesias S.Em. Card. Arrigo Miglio, il Sindaco di Carbonia Pietro

Morittu e gli Assessori Michele Stivaletta e Giorgia Meli.

Con la collaborazione degli studenti e degli insegnanti, poco oltre

l’ingresso principale della Grande Miniera sono stati messi a dimora 10

alberi, tra sughere, allori, mirti e ligustro provenienti dal territorio

sardo e georeferenziati, ognuno con una sua specifica “carta di

identità”.

“Frutto di una sinergia tra istituzioni, l’evento mira a

responsabilizzare i cittadini, a partire dai ragazzi delle scuole,

sull’importanza di prenderci cura del nostro ambiente e vedere gli

alberi come nostri alleati al contenimento dei cambiamenti climatici in

corso. Preservare l’ambiente significa preservare la nostra salute”,

ha detto il Capitano Ravaglioli.

“Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa con il coinvolgimento

delle istituzioni e delle scuole, affinchè la posa di nuovi alberi

possa apparire come un bosco diffuso della legalità, un gesto concreto

a sostegno dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente. Sensibilizzare

sul corretto rapporto uomo – natura genera benefici diffusi, non solo

in termini naturalistici e ambientali ma anche socio-educativi,

impegnando le istituzioni a collaborare efficacemente in tal senso”,

ha aggiunto il Commissario Straordinario Castelli.