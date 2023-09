Veliamoci, l’oristanese dodicenne Andrea Carboni argento al Campionato Italiano O’Pen Skiff di Ravenna

Marina di Ravenna- Il duro lavoro continua a ripagare gli sforzi fatti negli ultimi mesi e a Oristano arriva un altro podio importante nella Classe O’Pen Skiff: il timoniere Andrea Carboni ha conquistato l’argento alla Coppa Primavela tra Marina di Ravenna e Porto Corsini.

La manifestazione velica in corso nella Riviera Romagnola ha portato in acqua centinaia di imbarcazioni e solo nella categoria U15 O’Pen Skiff, i timonieri e le timoniere erano ben 77 e il podio è tutto sardo: infatti Andrea Carboni ha potuto festeggiare con il vincitore e suo amico Gianluca Pilia tesserato con il CN Arbatax, e con il terzo Mattia Pau del Windsurfing Club di Cagliari.

Carboni e Pilia spesso si allenano insieme nel Golfo di Oristano e questi due primi posti hanno un grande significato in questo campionato italiano cominciato con una situazione meteo molto sfavorevole, durante il secondo giorno il maltempo ha portato alla sospensione delle regate.

Altra nota di rilievo è il lavoro svolto da Eleonora Cuccu, anche lei timoniera dodicenne che in questo Campionato Italiano O’Pen Skiff ha guadagnato la metà classifica nonostante la sua prestazione sia stata rallentata da problemi all’attrezzatura tecnica.

Tenacia e grandi capacità decisionali: i giovanissimi timonieri portano avanti i loro obiettivi con grande determinazione in tutte le situazioni.

Ad accompagnare Andrea Carboni, Eleonora Cuccu e Gianluca Pilia (CN Arbatax) c’è la presidente di Veliamoci Maria Cristina Atzori: “viviamo giorni molto felici, ogni risultato ripaga sempre del tempo trascorso nel Golfo di Oristano, tempo che dedichiamo noi all’insegnamento e i nostri ragazzi all’apprendimento delle tecniche e all’allenamento continuo. Siamo orgogliosi dei risultati di Andrea ed Eleonora, festeggiamo anche Gianluca, un amico della famiglia di Veliamoci.”

I prossimi appuntamenti dell’asd Veliamoci sono imminenti: si apre un’importante finestra per la stagione del parasailing, gli equipaggi sono pronti a salpare per il Campionato Nazionale Hansa 303 che si terrà il 6 settembre a Chiavari, in Liguria. Lo scorso anno l’evento fu ospitato da Veliamoci al porticciolo di Torregrande.