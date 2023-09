UGL Chimici Sardegna: Franco Peana nuovo Segretario Regionale

Franco Peana è il nuovo Segretario Regionale UGL Chimici Sardegna. Su di lui è ricaduta la scelta dei vertici della Federazione Nazionale.

Una nomina all’insegna della continuità, essendo Peana già da tempo componente della segreteria sarda, con delega regionale al settore energia, e componente, allo stesso tempo, della direzione nazionale dove si occupa in modo particolare di rinnovabili Hydro-Wind-Solar, mercato di Enel, Enel X, Produzione.

Il neo segretario potrà avvalersi della collaborazione dei componenti l’attuale segreteria, ma anche di tanti giovani che si stanno inserendo all’interno del direttivo, formati attraverso i corsi organizzati ad hoc dal sindacato, che garantiscono il rinnovo generazionale, costruendo l’organizzazione del futuro che dovrà traghettare i lavoratori attraverso i cambiamenti che la transizione energetica impone, in particolare in un’isola come la Sardegna.

“E’ un impegno importante a cui sono stato chiamato – ha detto il neo Segretario Franco Peana – e che sono pronto a portare avanti con il massimo delle energie.

Saranno due le direzioni del nostro operato: da una parte continueremo a stare al fianco dei lavoratori per garantire il rispetto dei loro diritti, e dall’altra seguiremo con attenzione le evoluzioni di mercato del lavoro che sta cambiando a grande velocità e non permette distrazioni perché il rischio è non riuscire a restare al passo con i tempi.

E’ considerevole il numero dei contratti collettivi su cui siamo chiamati a confrontarci. Abbiamo validi collaboratori, insieme continueremo a far crescere il nostro sindacato”.