Trofeo Coni: in quattro per rappresentare la Fitet Sardegna

Una delle più colorate manifestazioni sportive itineranti si appresta a sortire i suoi effetti anche nel 2023.

Il Trofeo Coni stavolta mette la bandierina nella Costa Jonica della Basilicata: riceverà migliaia di adolescenti, pronti a cimentarsi in tutte le discipline e farsi assorbire dalle tradizionali cerimonie di apertura e chiusura, come se fossero delle mini-olimpiadi.

La multiforme cricca della FITeT si darà appuntamento a Metaponto (frazione di Bernalda) per consumare allegramente insieme i pasti e dormire sonni presumibilmente tranquilli.

Ma per dar sfoggio delle virtù pongistiche acquisite, i nostri eroi si trasferiranno al vicino PalaOlimpia di Pisticci (Matera) dove parteciperanno ad un torneo under 15, simile alla Coppa delle Regioni.

La spedizione sarda, sapientemente assemblata dal tecnico regionale Francesca Saiu, trova ispirazione dall’ultimo stage della stagione 2022 – 23: in quell’occasione il cerchio si è chiuso con le quattro convocazioni, di cui ben tre espressioni del Tennistavolo Sassari. Ai due prospetti ormai noti in ambiti di selezioni sarde, costituiti da Laura Alba Pinna e Federico Casula, si aggiunge l’esordiente Maria Laura Mura. Il maschio più forte sarà però Luca Broccia del Tennis Tavolo Guspini, anche lui diventato un veterano nelle sue esperienze con le manifestazioni giovanili tra regioni.

La rappresentativa della FITeT Sardegna si sveglierà di primo mattino il 21 settembre 2023 per sostenere un lungo viaggio: da Cagliari salirà a Milano, seguirà il volo per Bari e poi in torpedone sino a Metaponto. L’inizio delle gare è previsto per venerdì 22 settembre.

Il Trofeo Coni garantisce altre sensazioni inimitabili

Francesca Saiu non si sbottona ma sa di avere nel carniere individualità che possono fare la differenza: “Laura Alba Pinna viene accreditata tra le più forti – dice – e dovrebbe garantirci sempre un punto. Mentre Luca Broccia, n. 1 della squadra, ritengo abbia ottime chances per fare bene. Mi auguro di figurare tra le prime otto squadre, e di poter dare a tutti l’opportunità di giocare perché la formula prevede singolari e doppi misti”.

I titolari saranno Luca e Laura già avvezzi a questo tipo di gare e come riserve Maria Laura e Federico. Ma il Trofeo CONI garantisce altre sensazioni inimitabili: “La cornice presumo sia suggestiva come sempre è accaduto – conclude Saiu – e vivere tutti insieme nel “Villaggio del Tennistavolo”, permetterà ai nostri giovani di unire l’utile al dilettevole, magari anche con qualche tuffo in piscina. Insomma, lo stare insieme, uniti, è il principio universale che il CONI vuole difendere con tutte le sue potenzialità”.

Stagione dei tornei al via: si parte dal Palatennistavolo di Cagliari

Le sedute di allenamento si fanno più frenetiche, ma tanti sono ancora gli indecisi, titubanti nel programmare l’ingresso ufficiale in palestra per riprendere confidenza con gli arnesi del mestiere. La FITeT Sardegna intanto pubblica il calendario dei tornei e questo aspetto dovrebbe agevolare una maggiore consapevolezza negli atleti sul fatto che ormai l’estate è sulla via del definitivo tramonto.

La prima società a mettersi in discussione è la Marcozzi Cagliari che con il suo ampio ventaglio di squadre e di iniziative non ha perso tempo nel creare la giusta la sintonia con i suoi tesserati, sia olimpici, sia paralimpici.

Nel week end di sabato e domenica la società presieduta da Raffaele Curcio sfodera ben tre competizioni differenti, femminili e maschili. Nella sempre invitante cornice del Palatennistavolo di via Crespellani, per sabato sono attesi i 6^ categoria, che cominceranno le sfide alle 15:30. L’indomani mattina, a partire dalle 10, è il turno dei 5^ categoria maschili, seguiti due ore più tardi dalle omologhe colleghe. Ma la piacevole bagarre nell’impianto di Mulino Becciu proseguirà pure nel pomeriggio con i 4^ categoria.

“Siamo consapevoli che questo non sia il periodo ideale per realizzare il pienone di iscritti – analizza Raffaele Curcio – ma confidiamo nelle adesioni last minute. L’importante era partire e noi come sempre ci mettiamo a disposizione del Comitato per dare un contributo allo sviluppo della disciplina”.

E sotto il tetto della palestra monotematica il fermento è tangibile

“Reputo questo inizio stagione molto interessante – continua Curcio – perché stiamo riuscendo a mettere in piedi un gruppo di allenamento molto valido composto da persone che potessero garantire stabilità, come richiesto dai nostri tecnici. E stanno arrivando anche pongisti di altre società che chiedono di allenarsi con noi, ne cito due come esempio: Marco Poma del Tennistavolo Sassari e Miriam Carnovale del Muravera TT. Il vivaio continua ad esistere e molto probabilmente sarà irrobustito da nuovi ingressi per via della collaborazione con il centro di quartiere Mu.Be. attraverso l’organizzazione di corsi gratuiti per una fascia d’età che va dai 7 ai 17 anni. Cominceremo mercoledì 27 settembre con l’Open Day”.

Per le competizioni individuali targate FITeT Sardegna gli appuntamenti proseguono a fine ottobre (28 e 29) a Norbello con un altro ritrovo per 6^ e 5^. Il giorno dei Santi di nuovo in casa Marcozzi per un Open. Il primo ritrovo giovanile è previsto invece a Nulvi il 26 novembre.

Tennistavolo Sassari in mostra nella bassa pianura modenese

C’è anche un po’ di Sardegna nel podio più alto riservato alle donne che hanno partecipato al 1° torneo nazionale di terza categoria disputatosi nel Nuovo Centro Sportivo di San Felice sul Panaro (Modena). Elena Rozanova del Tennistavolo Sassari vince la competizione partendo come testa di serie n. 11.

Per lei una scalata poderosa, senza mai concedere più di un set alle avversarie di grido. La trasferta emiliana per il club presieduto da Marcello Cilloco è stata impreziosita anche dal bronzo che la stessa Rozanova ha condiviso nel doppio con la giovane Laura Alba Pinna.

Si ritrovano nello stesso gradino del podio pure Francesca Seu del Muravera TT, che ha giocato con Federica Interlandi (Tennistavolo Casamassima 2020).

Un’altra stagione a stretto contatto con l’Europa

Non esiste il pongismo sardo senza un pesante tocco di esterofilia. A parte le costanti presenze di numerosi giocatori provenienti da tutti i continenti che infoltiscono le rose dei club isolani partecipanti ai maggiori campionati di vertice nazionali, vi è anche una sempre più assidua partecipazione alle manifestazioni targate ETTU.

In attesa di rivedere il Quattro Mori Cagliari, reduce dal successo in Europe Cup Women, alle prese con la più prestigiosa Champions League, ci pensano Tennistavolo Norbello e Muravera TT a superare le frontiere con gli esordi stagionali in Europe Cup.

Le due formazioni si ritroveranno a il 23 e 24 settembre a Mirandela (Portogallo), a caccia del passaggio al secondo turno. Nel gruppo A il Muravera TT se la vedrà contro le padrone di casa del CTM Mirandela e con le romene del CSM Constanta. La compagine guilcerina si troverà di fronte la belga KTTC AFP Antwerpen e la spagnola Vellsam – Hujase Jaen Paraìso Interior.

