Tributo a Chick Corea e lancio dell’album “Sardinia”

Sanluri, Teatro Comunale Domenica 24 settembre 2023 Ore: 20:30 – ingresso libero

Era il 29 novembre 2018. Il calendario del programma del Culture Festival 2018 ed il palco del Teatro Comunale di Mogoro aspetta il concerto diretto dal Maestro Simone Pittau con la collaborazione eccezionale dell’ Orchestra da Camera della Sardegna e il grande Maestro Chick Corea al piano.

Tanti gli spettatori e molta tensione positiva nei camerini fanno presagire una serata speciale. Si suona e gli applausi a scena aperta riflettono quell’armonia straordinaria che i grandi Maestri imprimono a chiunque stia intorno a loro.

Questo li rende veramente Grandi: un talento naturale cui si aggiunge un grado di rispetto dei compagni di ogni nuovo viaggio che la musica consente di condividere fra chi suona ed il pubblico.

Il concerto è talmente importante che si programma una registrazione.

Il 9 febbraio 2021, Chick Corea muore in Florida

Un grande uomo ed artista che ha segnato il passo nella musica, nel jazz e nel jazz fusion già dagli anni settanta e ottanta. Fare una lista di riconoscimenti e premi assegnati per la sua straordinaria carriera sarebbe lunghissimo, basterà ricordare solo i 27 Grammy Award per farci un’idea di quanto la sua arte ha inciso nella storia della musica degli ultimi 60 anni.

Chick Corea è un generoso e quando oramai è ben consapevole della prossima fine, affida al suo manager il compito di provvedere all’uscita di una serie di lavori a cui tiene moltissimo.

Uno di questi lo ha registrato in Sardegna, a Mogoro, nel 2018, diretto dal Maestro Simone Pittau.

Sardinia, a night of Mozart & Gershwin

Nasce così Sardinia, a night of Mozart & Gershwin: una raccolta di brani che rispecchiano l’amore del grande compositore statunitense per l’isola di Sardegna e la magia dell’incontro armonico di professionalità musicali tutte sarde con la maestria delle note vibrate da un grande artista come Chick Corea.

L’uscita mondiale del CD, lo scorso 15 settembre, ha dato l’impulso ad organizzare un concerto tributo dedicato a Chick Corea ed al nostro Sardinia, a night of Mozart & Gershwin. In tanti hanno risposto all’appello del Maestro Simone Pittau.

Così, domenica 24 settembre, alle ore 20:30, si alterneranno sul palco del teatro comunale di Sanluri, i Maestri PAOLO CARRUS, MAURO MULAS, ROMEO SCACCIA, PIERPAOLO CARDIA, MARIANO TEDDE e MAURIZIO PULINA; con la straordinaria partecipazione del talento georgiano, il pianista prediletto da Check Corea, BEKA GOCHIASHVILI.

Il tributo a Chick Corea è aperto al pubblico, gli artisti lo dedicano gratuitamente alla memoria del grande artista quale omaggio affettuoso di gratitudine per il dono consegnato alla Sardegna.

Di seguito, il ricordo di Chick Corea del Maestro Simone Pittau.

Simone Pittau

“Nonostante la mia formazione classica, ho sempre avuto l’esigenza di esplorare tutti i generi musicali. Molti artisti mi hanno letteralmente rapito, uno di questi è stato Chick Corea e il suo universo musicale. Sono cresciuto ascoltando la sua musica, affascinato dai suoi progetti e stregato dalla creatività delle sue band.

La mia esperienza con Chick nel 2018 è difficile da descrivere a parole, sia a livello umano che professionale.

Ho avuto il privilegio di dirigerlo nella sua magistrale interpretazione del Concerto per pianoforte n. 24 di Mozart e, nonostante il suo background jazzistico, ha eseguito il pezzo con grande gusto e tocco raffinato, allo stesso livello dei migliori solisti classici, esecuzione arricchita dalle cadenze originali scritte da lui.

La versione di Chick della Rhapsody in Blue di Gershwin è di rara bellezza, una novità interpretativa caratterizzata da un’andatura e un fraseggio musicale che ha valorizzato una composizione spesso interpretata in chiave romantica, che Chick ha fatto risplendere esaltando il senso jazzistico del pezzo, come assoluta rarità.

Durante le prove e durante il concerto si respirava nell’orchestra un’energia straordinaria, tanto affetto, complicità e grande rispetto, condizione che accade raramente, solo in occasioni speciali.

Un altro momento magico del concerto è stato quando ha coinvolto alcuni solisti dell’orchestra e il pubblico, durante l’interpretazione del suo brano Spain.

Con lui è nato un rapporto d’intesa come se lo conoscessi da sempre. Tra noi c’è stato un costante scambio di informazioni musicali attraverso l’analisi delle partiture. Per mesi prima del suo arrivo in Sardegna mi chiamava al telefono e parlavamo per ore. L’armonia che si era creata mi ha permesso di parlare con lui, non solo di musica in generale, ma anche di vita, grazie alla sua sensibilità e umiltà.

All’aeroporto, il giorno della partenza, mi confidò che si trovava molto bene con l’orchestra, cosa che gli ha permesso di avere una libertà emotiva più grande che mai.

Mi abbracciò dicendomi: faremo tanti progetti insieme.

Quella con Chick è stata e resterà sempre nel mio cuore un’esperienza professionale e umana indimenticabile.”

Simone Pittau