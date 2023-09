CSA/AIC: Regione e ATS predispongano urgentemente posti di polizia veterinaria fissi nei 5 porti della Sardegna

Il caso dei tre suini affetti da peste suina preoccupano il comparto suinicolo sardo

La Regione Sardegna tramite il Servizi di polizia Veterinaria della ATS Sardegna , predispongano urgentemente dei posti fissi di polizia veterinaria nei 5 porti della Sardegna, per un controllo capillare di bestiame vivo e carni in ingresso nell’isola.

Il ritrovamento in Sardegna a Dorgali , di tre capi suini vivi affetti dal virus della PSA del probabile genotipo 2, sta a indicare che si tratta di capi suini introdotti in Sardegna dalla penisola, un fatto che la Sardegna non può proprio permettersi, preso atto che dopo 40 anni di PSA, di abbattimenti forzati, di enormi sacrifici e ingenti costi, fra alcuni mesi ( Febbraio 2024) la UE dovrebbe finalmente dichiarare tutta la Sardegna indenne dalla PSA.

A dichiararlo Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli/ AIC Associazione Italiana Coltivatori Nord Sardegna.

Cagliari li, 20 Settembre 2023

