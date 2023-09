Torre Grande – Parte il cantiere per la riqualificazione del lungomare

Il progetto da 4 milioni 335 mila euro, a cura del raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss – Studio Sulmona e Sab, è realizzato dalla impresa Cancellu di Nuoro che si è aggiudicata l’appalto con i fondi della Programmazione territoriale con un ribasso del 18,111% e avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori.

“Il progetto appaltato che parte oggi, dal punto di vista economico, è il più importante tra quelli presentati dall’Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e dal Comune di Oristano nell’ambito della programmazione territoriale – precisa il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna -.

Si tratta di un’opera che Oristano attende da decenni, la cui durata potrebbe anche condizionare in alcuni periodi, durante la stagione baneare, la fruizione del lungomare. Eventualmente, sarà un piccolo sacrificio che dovremmo sopportare, certi che il risultato finale premierà la pazienza di tutti.

Cercheremo comunque di velocizzare i tempi affinché non ci siano disagi. Con l’inizio dei lavori parte un processo di riqualificazione di Torre Grande che consentirà di intervenire in maniera organica e radicale per riqualificare l’attrattore turistico più importante della città, nevralgico nella costa occidentale dell’isola”.