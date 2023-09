Sotto Gamba Game 2023

Sotto Gamba Game 2023, Gran successo per la kermesse sportiva a Riva degli Etruschi

San Vincenzo (Livorno), 17 settembre 2023. Si è conclusa oggi la sesta edizione del Sotto Gamba Game, vera e propria festa dello sport che per tre giorni ha visto a San Vincenzo oltre 350 atleti e appassionati misurarsi in ben 25 discipline di acqua e di terra per superare l’accezione negativa della parola “diversità”. Cornice della manifestazione l’accogliente resort Riva degli Etruschi, situato in uno dei punti più incantevoli del litorale toscano.

Maurizio Melis, presidente di Toscana Disabili Sport Onlus ha dichiarato: “Abbiamo arricchito la manifestazione con nuovi contenuti in quanto il nostro principale obiettivo resta sempre l’integrazione a 360 gradi giocando con lo sport e con una scelta più ampia crescono anche l’inclusione e il divertimento. Abbiamo aggiunto il rugby in carrozzina e la pole dance, il surf adaptive con la presenza dei tecnici FISW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard), il torneo di calcio Fisdir Toscana (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) mentre nel nuoto c’erano anche le nostre nuove leve Pietro Passerini e Sofia Gagliardo Guerrieri in vista della loro prima partecipazione alle prossime Paralimpiadi.”

La prenotazione e l’assistenza di tutti i partecipanti con esigenze speciali è stata curata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Regione Toscana con capofila la sezione di Lucca e la A.S.D. Toscana Disabili Sport.

Aziende leader nel settore della mobilità quali Ortopedia Michelotti e Ottobock Italia hanno consentito al pubblico di testare gratuitamente le ultime novità sul mercato della protesica e soluzioni di mobilità innovativa dedicate sia alla pratica sportiva sia alla vita quotidiana.

Si ringraziano il Comune di San Vincenzo, il Gruppo Solvay, Michelotti Ortopedia, Ottobock, Opes Italia e Officine 2000 di Rosignano per il sostegno all’evento e per il patrocinio la Regione Toscana, il C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), la F.I.V. (Federazione Italiana Vela), la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tennis e Padel), F.I.C. (Federazione Italiana Ciclismo) e le altre federazioni sportive e associazioni partner della manifestazione.

Link web: Sotto Gamba Game