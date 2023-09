Si chiude InVaso Festival

Grande accoglienza per InVaso Festival, una ventata d’Arte e Cultura Popolare dal Mediterraneo a Muravera.

advertisement

Si chiude InVaso Festival

Muravera, 14 settembre 2023 – Cinque giorni di Festa dedicati alla cultura popolare internazionale, accolti dal pubblico locale con grande attenzione, curiosità e meraviglia: si tratta di InVaso, Festival, un incontro straordinario tra tradizioni, storie, lingue e performance artistiche e musicali dal Mediterraneo: la prima edizione si è conclusa con una grande festa il 5 settembre a Muravera.

Organizzato dall’associazione teatrale La Forgia e da FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori, la più grande realtà del Teatro Amatoriale in Italia, l’evento ha visto il sostegno attivo di FITA Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Muravera, oltre a quello di oltre 40 enti, associazioni e aziende locali.

Arte e cultura

L’arte e la cultura provenienti da Spagna, Marocco, Portogallo si sono incontrate con la tradizione Sarda grazie alle performance a cura delle compagnie Teatro en Costrucciòn, Melpòmene, Comedrama e Ajidanha.

A rappresentanza della tradizione sarda, proprio l’associazione La Forgia ha aperto il festival con un’operetta in collaborazione con il coro polifonico le Voci dal Mare e la scuola di danza Sugarfoot. A seguire ogni spettacolo, musica con Gavino Murgia e Marcello Floris, le Balentes, l’Armeria dei Briganti, Antonio Sorgentone.

Ha chiuso il festival lo spettacolo finale del progetto Love Mills, risultato di un’esperienza internazionale con protagonisti 10 allievi ITAF (International Theatre Academy of FITA).

Gli oltre trenta artisti selezionati, che hanno alloggiato insieme ai 4 Mori Family Village di Muravera, hanno inoltre messo a disposizione la propria esperienza e la propria idea di teatro conducendo dei workshop aperti a tutta la comunità. Le attività sono state accolte con una cura ed entusiasmo sorprendenti, creando ogni sera la magia di una comunità nella comunità.

InVaso Festival

“Il tema dell’assedio richiamato dal titolo del festival è ribaltato, diventa occasione di incontro e scambio” commenta Carmelo Pace, presidente nazionale FITA. “Identità, scontro, fragilità dei confini, sono temi necessari oggi più che in passato.

Abbiamo scelto di affrontarli come sappiamo fare, costruendo legami a partire dall’Arte in ottica di sostenibilità e crescita”.

InVaso è stato un viaggio indimenticabile, un’opportunità per immergersi in una cultura globale e al contempo locale, un incontro di colori, suoni e tradizioni che hanno animato la città di Muravera in un’atmosfera di festa e condivisione. Per cinque giorni, la cultura popolare è stata protagonista assoluta, regalando emozioni e conoscenze provenienti da altre parti del mondo.