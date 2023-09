Pre Rally del Vermentino 2023 del pilota Sardo Antonio Perazzona

Nuovo impegno per il pilota Sardo Antonio Perazzona, che torna a disputare un rally.

Lo scenario sarà quello del Rally del Vermentino, arrivato alla sua 20^ edizione e Perazzona insieme a suo fratello Giuseppe come navigatore si schiereranno al via con una Ford Fiesta Rally 4, che confluisce nella categoria RC4N, del team Jully Racing.

La manifestazione, organizzata dalla Rassinaby Racing sarà valida per il Campionato Italiano Rally Terra, per la Coppa Rally di Zona 9, per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e per il Trofeo Pirelli Star Rally4 Terra e quello N5 Italia.

Un impegno importante quello del Vermentino, che vedrà i piloti al via impegnati in sei tappe, due si svolgeranno venerdì 15 e le altre quattro nella giornata di sabato 16. Si partirà con le prime due a Filigosu di 8,20 km ciascuna, per poi proseguire il giorno dopo con Alà dei Sardi – Budduso di quasi 15 Km, poi si passerà alla prova speciale di Pattadà di 14 km, per poi tornare alla prova di Alà dei Sardi. Si concluderà a Pattada con la sesta ed ultima prova.

Queste le dichiarazioni di Antonio Perazzona prima della gara: “Arrivo con molto entusiasmo a questo impegno e spero di trasformare questo in un bel risultato, nonostante sia la mia prima esperienza su terra.

Ci tengo a ringraziare gli sponsor che hanno deciso di sostenerci come GLM Ford store Sassari-Olbia-Nuoro, GCR ponteggi strutture per eventi, Eurotrading Olbia, Gicab Distributtore lubrificanti Abbasanta-Elmas, Macelleria Garau Codrongianos, Pasticceria Millevoglie, DOMUS MARES case vacanza Alghero & Sarda Ascensori di Canalis Walter. Nei ringraziamenti voglio menzionare Angela la mia supporter, il mio compagno di squadra Gianmichele Cossu e il presidente dell’ABC Motorsport Roberto Bitti per il valido sostegno nella parte amministrativa/burocratica.”