Reparto Mobile Cagliari, ES Polizia: bene apertura prefetto Pisani su nuova sede

“Apprezziamo moltissimo la grande disponibilità dimostrata oggi dal Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, nell’incontro con i rappresentanti sindacali provinciali, sull’opportunità trasferire il XIII Reparto Mobile in una sede idonea alle specifiche peculiarità d’impiego di una struttura specializzata nell’ordine pubblico e ha delle necessità di appositi spazi, particolari infrastrutture e dotazioni che purtroppo non ci sono affatto nell’attuale collocazione in viale del Buoncammino”.

advertisement

Reparto Mobile Cagliari, ES Polizia: bene apertura prefetto Pisani su nuova sede

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia, cui fa eco il Segretario provinciale Marco Grandi, che aggiunge: “Si tratta di una nostra battaglia storica, per la quale abbiamo interessato numerosi esponenti politici e le istituzioni locali e regionali, ottenendo l’indicazione della disponibilità non solo di caserme dismesse, ma anche di ben tre terreni demaniali idonei per dimensioni e posizione, preferibili perché costruire ex novo costa meno che ristrutturare”.

“La sensibilità e la disponibilità che ha manifestato oggi il prefetto Pisani, che ha convenuto in linea di principio sulla convenienza anche economica della nuova costruzione rispetto alla ristrutturazione, ancora una volta non hanno sorpreso i colleghi presenti all’incontro e siamo sicuri che stavolta si andrà ben oltre le rassicurazioni già ricevute avute in passato, a vantaggio anche della Questura e della Polizia Stradale, che grazie al trasferimento del Reparto Mobile potranno ottenere nuovi spazi, a vantaggio anche dell’utenza”, concludono Chianese e Grandi.

Roma, 20 settembre 2023

Per altre notizie simili clicca qui: Sindacati maggioritari di Polizia scrivono a Meloni: “ci incontri prima del Bilancio”