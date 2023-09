Radioterapia: l’equipe nuorese, con spirito di sacrificio, fa uno sforzo aggiuntivo per abbattere le liste

Riaccensione temporanea del secondo acceleratore grazie alla disponibilità dei tecnici

NUORO, 14 SETTEMBRE 2023 – La Direzione strategica aziendale dell’ASL n. 3 di Nuoro, dopo un proficuo incontro con lo staff della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, è lieta di comunicare che, grazie alla disponibilità e allo spirito di abnegazione dei 4 tecnici di radiologia medica, sarà possibile riaccendere per la prossima settimana il secondo acceleratore lineare, al fine di consentire il trattamento radiante di pazienti con tumore mammario e fare un deciso salto di qualità nell’abbattimento delle liste d’attesa.

«Desidero ringraziare e manifestare la mia stima –

dichiara il Direttore Generale ASL Nuoro, Paolo Cannas – ai quattro professionisti, che, ricorrendo anche a rinunce personali, consentiranno la riaccensione temporanea del secondo acceleratore per la prossima settimana., e dare una boccata d’ossigeno sulle liste d’attesa alla mammella.

Gesti come quello dei tecnici di Radioterapia (ma non sono gli unici) mi rendono orgoglioso di dirigere un’azienda fatta di professionisti seri e motivati».

