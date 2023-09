Festival Del Turismo Responsabile It.A.Cà Migranti E Viaggiatori: Venerdi’ 15 Settembre, Turismo Sostenibile Tra Natura E Archeologia

Villagrande Strisaili e Lanusei 14 settembre 2023 – Terza tappa in Ogliastra di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile crocevia di culture; Lanusei, Villagrande Strisaili e Arzana paesi di montagna innamorati delle loro tradizioni ma anche aperti ai visitatori.

Ogni incontro culturale è, in questi giorni, sia meta che punto di partenza. Ecco lo spirito che sta animando il programma della Tappa Ogliastra del festival nazionale IT.A.CÀ, che sta viaggiando sulle rotte della cultura, traguardo di un cammino fatto di temi e nuovi modi di intendere il pianeta, nella migliore natura dell’evento che mantiene lo sguardo fisso su “Tutta un’altra storia – Le comunità raccontano i territori”.

advertisement

Festival Del Turismo Responsabile It.A.Cà Migranti E Viaggiatori: Venerdi’ 15 Settembre, Turismo Sostenibile Tra Natura E Archeologia

La rassegna che prosegue domani venerdì 15 settembre trova a Villagrande Strisaili, paese ai piedi del Gennargentu, il passaggio ideale tra le colline che annunciano il mare, il centro abitato e la natura intorno, luogo ideale per una brillante contaminazione tra il turismo lento, i temi del rispetto dell’ambiente, le tradizioni narrative e culturali dei popoli che qui vivono longevi.

Alle 6.00 sveglia presto per l’escursione nel Selvaggio Verde, nel massiccio del Gennargentu ai piedi di Punta La Marmora dove si trova l’antico ovile di Erbelathori. Il viaggio esperienziale porterà i viaggiatori indietro nel tempo e nella natura incontaminata.

Alle h 15.30 la tradizione pastorale dell’Ogliastra sarà protagonista nel suggestivo evento “Is cosingios del pedde” alla scoperta delle antiche usanze e culture dei pastori locali.

L’Incontro con Nicola il calzolaio che svelerà l’arte della realizzazione delle tipiche scarpe in pelle di pastori e contadini, dei finimenti per cavalli e altri oggetti del mondo pastorale.

Le scarpe infatti siano state un elemento fondamentale nella vita dei pastori, raccontando storie di fatiche, avventure e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

“Progetti e attività di tutela e valorizzazione dei beni archeologici in Ogliastra”

Alle 17.30 la conferenza su “Progetti e attività di tutela e valorizzazione dei beni archeologici in Ogliastra”. Nella Sala Consiliare del Comune di Lanusei il tema del patrimonio archeologico dell’Ogliastra come forte attrattore turistico dal grande valore storico e identitario chiamerà a raccolta esperti ed addetti ai lavori.

L’Ogliastra conserva infatti, al pari di bellezze naturalistiche di enorme pregio e di livello internazionale, un patrimonio storico-archeologico che non ha nulla da invidiare ai più conosciuti siti italiani e mondiali. Alcuni dei numerosissimi siti archeologici sono gestiti e valorizzati da anni, altri attendono di esserlo.

Tutti esprimono la presenza di una grandiosa civiltà che, nel corso dei millenni, ha lasciato tracce importanti sia dal punto di vista della monumentalità, sia da quello numerico. I beni archeologici possono e devono essere un valore aggiunto per un turismo di qualità, sensibile alla bellezza, alla cultura, alle tradizioni e alla sostenibilità, incline a viaggiare anche in periodi dell’anno meno frequentati dal turismo di massa.

Per questo, la loro valorizzazione e promozione sono, oltre che un dovere, una necessità, un scelta operativa che può garantire nel futuro una crescita economica basata su un settore a forte impatto sociale e identitario e a bassissimo impatto ambientale.

Interventi

Bruno Billeci , Soprintendente– Saluti istituzionali

, Soprintendente– Saluti istituzionali Gianfranca Salis – Funzionario MIC Cagliari – Direttrice scavi Villagrande-Arzana-Lanusei 2007/2009

– Funzionario MIC Cagliari – Direttrice scavi Villagrande-Arzana-Lanusei 2007/2009 Nicola Dessì – La Nuova Luna – “Nur Archeo Park e Progetto Seleni”

– La Nuova Luna – “Nur Archeo Park e Progetto Seleni” Alessandra Garau – Archeo Nova – “Attività e valorizzazione S’arcu ‘e is Forros”

– Archeo Nova – “Attività e valorizzazione S’arcu ‘e is Forros” Cristina Pinna – Comune di Arzana – “Progetti e attività tutela e valorizzazione dei beni archeologici”

– Comune di Arzana – “Progetti e attività tutela e valorizzazione dei beni archeologici” Enrico Dirminti– Funzionario MIC Nuoro

Conclusioni: Angelo Stochino -sindaco di Arzana

Osservatorio Astronomico “F.Caliumi”

Alle 21.00 sarà possibile chiudere in bellezza scegliendo un’altra esperienza a Lanusei, all’Osservatorio Astronomico “F.Caliumi” per una serata fra le stelle. Il punto di osservazione del cielo e dei suoi pianeti è posto sulla pendice meridionale del Monte Armidda. Grazie a questa posizione isolata, caratterizzata da un bassissimo tasso di inquinamento atmosferico, l’osservatorio può vantare uno dei cieli più bui d’Europa e rappresenta un importante punto di riferimento per tanti astronomi, provenienti da tutta Italia, che vi si recano per sviluppare le loro ricerche.

La tappa Ogliastra

La tappa Ogliastra è realizzata in collaborazione con Slow Food Nuoro, Asd Antiche Vie, Agugliastra, Alturs, Sardaigne en libertè, Sardinia fair travel, Coop Nuova Luna, Archeonova, Selu B&B, Fulvia Adamo e Ussassai Experience. Con il patrocinio di Forestas, Cai Ogliastra, CGIL Ogliastra Nuoro, Cisl Ogliastra, CCIAA di Nuoro, GAL Ogliastra, AITR, Banca Etica soci sud Sardegna, ISTO. Organizzato da Comune di Lanusei, Comune di Villagrande Strisaili, Comune di Arzana.

Media Partner Nazionali di IT.A.CÀ2023: Rai Pubblica Utilità | TGR, DOVE, Green Me, Italia Che Cambia, Altreconomia, Plein Air e PLEIN AIR CLUB, Tesori d’Italia, EcoBnb, Orticalab, All Podcast

www.festivalitaca.net

Il festival

Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da YODA aps, NEXUS Emilia Romagna e COSPE Onlus. Negli anni ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà̀ locali, nazionali e internazionali, coinvolgendo territori e regioni italiane. È il primo e unico Festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in un’ottica sostenibile, per vivere i territori nel rispetto delle culture e dell’ambiente.

Nel 2018 ottiene un riconoscimento importante per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo da parte dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Ogni anno IT.A.CÀ invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni, per lanciare un’idea di turismo più̀ etico e rispettoso dell’ambiente e delle comunità.

Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità̀ del turismo con il benessere dei cittadini. Il Festival si rivolge a: cittadini, studenti, organizzazioni no profit, aziende, agenzie viaggi, turisti, volontari, istituzioni ed enti locali, comunità̀ di immigrati, artisti e a chi vuole davvero conoscere cosa significa fare “turismo responsabile”.