Peste Suina Africana

Peste Suina Africana, La ASL di Nuoro ha agito con tempestività e nel pieno rispetto della norma di legge

advertisement

NUORO, 23 SETTEMBRE 2023 – In riferimento alla conferma di un focolaio di Peste Suina Africana in un’azienda zootecnica nell’agro comunale, riportate dalla stampa, la ASL n. 3 di Nuoro intende innanzitutto rassicurare la cittadinanza e gli allevatori e produttori della filiera sul fatto che non sussiste rischio di alcun tipo, in quanto ci si è attivati con tempestività e scrupolosità attraverso la Struttura Complessa Sanità Animale, che ha confermato trattarsi di genotipo 2 del virus della Peste Suina Africana, non endemico. Attualmente si sta completando il tracciamento della filiera, ma la situazione è tranquilla e sotto stretto controllo.

Peste Suina Africana

La ASL intende, inoltre, precisare che con altrettante solerzia e tempestività, attraverso la Struttura Complessa Sanità Animale, Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, ha proceduto immediatamente e senza indugio, come previsto dal Decreto legislativo 136/2022, alla notifica dei provvedimenti adottati al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, all’Unità di Progetto, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Nuoro e alle Stazioni di Polizia Municipale, del Corpo Forestale e dell’Arma dei Carabinieri dei Comuni interessati, enti a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni.

A tal proposito la ASL ricorda che la tempestività nella notifica e nell’estinzione dei focolai di malattia è determinante nel prevenire la diffusione del virus nell’ambiente e dunque l’insorgenza di focolai secondari.