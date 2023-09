Officina Pasolini: La Programmazione Riprende Il 13/09 Con Filippo Timi, Giovanni Block, Gabriele Minino, Enoch Marrella E Superficie Live Show

Riprende mercoledì 13 settembre la programmazione di Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta Formazione artistica e Hub culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.

advertisement

Officina Pasolini: La Programmazione Riprende Il 13/09 Con Filippo Timi, Giovanni Block, Gabriele Minino, Enoch Marrella E Superficie Live Show

Il primo spettacolo è il concerto del musicista diplomato della sezione Canzone Gabriele Minino, che presenta il suo album d’esordio Normandia, un progetto dalle atmosfere folk, riflessivo e malinconico, nato in un piccolo paesino della Normandia meridionale, dove Minino ha vissuto alcuni anni.

Sul palco con lui, voce e chitarra, ci saranno Umberto Scaramozza alla chitarra elettrica, Ryan Nakkour al piano e tastiere, Maud Sartre al violoncello e Antoine Bernard al basso. Apriranno la serata due brevi set acustici dei giovani cantautori Jacopo Troiani, anche lui diplomato a Officina Pasolini, e Francesco Polidori, in arte Enrosadira, mentre sarà Gabriel Serafini, studente in corso della sezione Multimediale, a chiudere con un dj set di musica elettronica.

Sabato 16

Sabato 16 il Teatro Eduardo De Filippo ospita Giovanni Block, cantautore napoletano con alle spalle tre album e numerosi, prestigiosi riconoscimenti, tra cui la targa Tenco nel 2007 come Migliore Autore Emergente e il Premio Musicultura 2009. Il concerto che presenta è incentrato sui brani del suo quarto album, Retrò disco nel quale rivendica il diritto a slegarsi dalle mode e a seguire il proprio percorso artistico e di vita, in una strettissima relazione con le sue radici.

Questo lavoro si richiama infatti al cantautorato italiano degli anni Ottanta e mette al centro ricordi di vita vissuta. Gli arrangiamenti si dispiegano tra chitarre leggere, sonorità a tratti folk e tastiere armoniose, lasciando ampio respiro ai testi.

Nel concerto Block canterà e suonerà il flauto traverso e la chitarra classica, accompagnato da Roberto Trenca alla chitarra acustica, charango e chitarra elettrica, Salvatore Torregrossa alla fisarmonica, synth e piano elettrico, Enzo Lamagna al contrabbasso e Pasquale Benincasa alla batteria e percussioni.

Lunedì 18

Lunedì 18 si passa al teatro con Petrolini infinito, uno spettacolo a cura di Enoch Marrella grottesco, surreale, futurista, con musica dal vivo, canzoni, macchiette, parodie.

Un tributo al grande attore italiano e giocoliere della parola, Ettore Petrolini, in un susseguirsi dei suoi personaggi più celebri tra cui Fortunello, Salamini, Gastone, Amleto e Nerone. Petrolini infinito tiene uniti mondi lontanissimi come l’intuizione futurista del genio petroliniano e gli aspetti grotteschi dell’Italia di oggi, lasciando intatta la capacità di reagire ridendo.

Oltre a Marrella, in scena anche Laura Marcucci, accompagnati al piano da Paolo Panfilo.

Venerdì 22

Venerdì 22 arriva per la prima volta a Officina Pasolini Filippo Timi, uno dei più eclettici e talentuosi artisti italiani che spazia tra televisione, cinema, teatro e letteratura, con uno stile personale e sempre diverso. In un attesissimo reading alle ore 19.00 da lui stesso curato, che lo vedrà in scena in un racconto a più voci con altri attori, Timi presenta Marilyn, il suo ultimo libro appena uscito lo scorso 3 settembre per Feltrinelli:

un viaggio tra le lenzuola profumate di un’anima immortale, un’opera che mette a nudo le fragilità e si aggrappa alla zona cieca, quella che non vediamo per non avere paura.

Timi spoglia la Marilyn icona, la Marilyn usata dagli uomini di potere perché ambita e inarrivabile, la Marilyn amante e mai moglie, la donna sola, sopravvissuta a sua madre, fino a lasciarla esanime, scarnificata, ma viva. Marilyn, la vita come un sogno a occhi aperti.

Giovedì 28

Giovedì 28, settembre si chiude con il primo appuntamento di una nuova stagione di Superficie Live Show, il format di Matteo Santilli arrivato alla quarta edizione.

Attrici, attori, musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo salgono sul palco del Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini per portare proposte di monologhi, scene, momenti didattici, speech e tanti altri contenuti per una serata diventata oramai punto di riferimento nell’ambito attoriale.

Come di consueto la serata sarà ripresa e trasmessa in streaming in continuità con la sperimentazione di nuovi linguaggi del format, a metà fra il teatro e il cinema.